‘As Múmias e o Anel Perdido’ e ’13 Exorcismos’ estreiam nos cinemas de Boa Vista

‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, ‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’ e ‘Pearl’ também estão em cartaz. ‘As Múmias e o Anel Perdido’ e ’13 Exorcismos’ estreiam nos cinema da capital

A animação “As Múmias e o Anel Perdido” e o filme de terror “13 Exorcismos” estreiam nesta quinta-feira (23) nos cinemas de Boa Vista. Ao todo, sete longas estão em exibição na capital (veja a lista mais abaixo) e a programação reúne filmes de gêneros variados em diferentes horários.

Em ‘As Múmias e o Anel Perdido’, no submundo das múmias do Egito, a filha do faraó vai se casar, mas os planos para o casamento são adiados após um arqueólogo inglês chamado Lord Carnaby entrar na pirâmide e roubar o anel de noivado. Os noivos começam uma aventura em busca do anel no mundo humano.

O filme de terror ’13 Exorcismos’ é baseado em uma história real que aconteceu em Burgos, na Espanha, em 2014. Após participar de uma sessão espírita, a jovem Laura (María Romanillos), começa a se comportar de forma estranha. Seus pais procuram ajuda do padre Olmedo (José Sacristán), um exorcista experiente e reconhecido pelo Vaticano.

Confira a programação:

As Múmias e o Anel Perdido

Gênero: Animação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h15 – 16h – 17h45 – 19h15

Cine Super K: 18h50 – 20h30

PlayArte: 14h – 17h – 19h10

13 Exorcismos

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 17h – 21h – 22h

Cine Super K: 19h15 – 21h20

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Aventura/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h45 – 19h

Cine Super K: 18h30 – 19h20

PlayArte: 14h50 – 16h10

Avatar 2: O Caminho da Água

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 21h

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Gênero: Aventura/Ação

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h30 – 16h25 – 18h – 19h – 19h25 – 20h30 – 21h30

Cine Super K: 19h – 21h20 – 21h40

PlayArte: 14h20 – 15h20 – 17h10 – 18h – 18h30 – 19h50 – 20h40 – 21h10

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Gênero: Ficção Científica/Aventura

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 20h30

Pearl

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

PlayArte: 21h20

