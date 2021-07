La modella argentina ha messo al mondo la piccola Luna Marì Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì. La soubrette argentina ha scelto una clinica di Padova per metterla la mondo. Ma a quanto pare in quei momenti gli ascensori dell’ospedale sono andati in tilt. Infatti la struttura […]

L’articolo Ascensori dell’ospedale disattivati causa Belen Rodriguez: polemica dopo la nascita di Luna Marì proviene da KontroKultura.