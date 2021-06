ascolti-tv-21-giugno-2021:-mr-wrong-battuto-anche-da-report

Gli ascolti tv di lunedì 21 giugno 2021 non strapperanno un sorriso ai fan di Can Yaman. Anche Mr Wrong è stato promosso in prima serata dai vertici Mediaset, va in onda anche il lunedì sera oltre a tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Ma i risultati non sono stati molto soddisfacenti. Certo è che nessuno conosce gli obiettivi che Mediaset stessa si è posta per questa soap turca, per cui solo loro possono sapere se non arrivare neanche al 10% di share va bene o meno. Le variabili in gioco sono tante, prima tra tutte la stagione estiva. D’estate il pubblico davanti alla tv diminuisce, ma quello che c’era ha preferito guardare altro.

La partita degli Europei di calcio tra Finlandia e Belgio ha vinto la serata, con dieci punti di share in più rispetto alla concorrenza. Non solo rispetto a Canale 5, ma anche rispetto a Report che è stato il secondo programma più visto della serata. Il programma di Rai Tre ha superato i due milioni di spettatori. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Euro 2020 Finlandia-Belgio: 4.175.000 di spettatori e il 19.9% di share;

Canale 5 – Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 1.670.000 di spettatori e il 9% di share;

Rai Due – Hawaii Five O: 1.243.000 di spettatori e il 5.7% di share; NCIS New Orleans: 1.055.000 di spettatori e il 5.4% di share;

Rai Tre – Report: 2.007.000 di spettatori e il 9.9% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 1.037.000 di spettatori e il 6.3% di share;

Italia 1 – La Furia dei Titani: 809.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Flawless – Un Colpo Perfetto: 692.000 spettatori e il 3.5% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 345.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – La Mia Vita è uno Zoo: 372.000 spettatori e il 2% di share.

Se siete curiosi di scoprire anche spettatori e share delle trasmissioni del mattino e del pomeriggio, allora continuate a leggere. Ecco gli ascolti di alcuni dei principali programmi delle reti della giornata:

Rai Uno – Storie Italiane: 849.000 spettatori e il 18.1% di share nella prima parte; 1.003.000 di spettatori e il 17.6% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Mattino Cinque: 824.000 di spettatori e il 17.1% di share nella prima parte; 759.000 spettatori e il 16.4% di share nella seconda parte;

TV8 – Ogni Mattina: 26.000 spettatori e lo 0.5% di share;

Canale 5 – Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 1.854.000 di spettatori e il 16.3% di share;

Canale 5 – Love is in the Air: 1.714.000 di spettatori e il 17.8% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.038.000 di spettatori e il 21.3% di share.

Infine, terminiamo gli ascolti tv del 21 giugno 2021 con i principali programmi del preserale e dell’access prime time: