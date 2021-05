ascolti-tv-ieri-21-maggio:-isola-dei-famosi-crolla-ancora.-top-10-fa-meglio

Nella prima serata di venerdì 21 maggio 2021 gli ascolti tv hanno fatto registrare un timido primato a Top Dieci di Carlo Conti. Il programma in onda su Rai1 è stato seguito da 3.232.000 telespettatori, pari a 16% di share. L’Isola dei Famosi, invece, è stata seguita da 2.520.000 spettatori per uno share del 15,7%. Di certo non si può parlare di un grande successo per il primo canale della Tv di Stato o per Canale 5, come per altre reti. Come è emerso dagli ascolti tv di ieri, il venerdì sembra non tenere più gli spettatori incollati davanti allo schermo. Eppure per tre settimane consecutive Felicissima Sera di Pio e Amedeo ha conquistato record di ascolti. Molto probabilmente il pubblico è stanco dei reality o del verso che ha preso la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

D’altronde nel corso delle puntate in onda in prima serata non succede un granché se non prove su prove e qualche ‘scontro’ tra i naufraghi, come ieri quando Andrea Cerioli ha dato della “stro***” a Isolde Kostner. Altre tre puntate e L’Isola condotta da Ilary Blasi sarà archiviata.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 N.C.I.S. 1.347.000 spettatori (5.5%), Blue Bloods 1.024.000 (4.5%). Italia1 Taken 3 – L’ora della verità 1.651.000 (7.1%). Rai3 C’è Tempo 1.662.000 (7.1%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie 1.852.000 spettatori (10.3%). La7 Propaganda Live 938.000 spettatori (5.5%). Tv8 Tomb Rider 283.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.064.000 (4.5%).

Ascolti tv ieri: Mattino Cinque leader. La Vita in Diretta vola e batte Barbara D’Urso

Si conferma leader della sua fascia d’ascolti tv Mattino Cinque. Il contenitore condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha raccolto 984.000 spettatori nella parte, 18,6% di share, mentre nella seconda il 20,2% don 951.000 spettatori. Niente da fare per Storie Italiane ferma al 16,2% di share con 765.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda ha raccolto 906.000 spettatori registrando il 15,8%.

Sempre bene gli ascolti de La Vita in Diretta. Alberto Matano, che è stato diffidato, ha intrattenuto 1.794.000 spettatori con il 17,7%, mentre la presentazione è stata seguita da 1.559.000 e il 15,6%). Il contenitore di Rai1 ha battuto Pomeriggio Cinque. Nonostante le esclusive, Barbara d’Urso è stata vista da 1.546.000 spettatori (15,8%) nella prima parte parte e 1.695.000 spettatori (16,4%) nella seconda parte.