ascolti-tv-ieri,-22-aprile:-crolla-l’isola.-nuovo-record-negativo-per-ilary-blasi

La quindicesima edizione del reality di Canale 5 è in caduta libera. Ottimi risultati per la fiction di Rai1 con Daniele Liotti

Nell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi sono arrivati nuovi concorrenti e altri sono andati via. Non sono mancate le polemiche, i naufraghi stanno cercando di sopravvivere ma non èsempre facile. Dopo l’incidente alla spalla, Paul Gascoigne ha abbandonato. L’allenatore doveva già farlo parecchie settimane, ma non si sa per quale ragione sia rimasto nonostante le sue condizioni di salute. Gilles Rocca ha stufato con i continui saluti alla sua amata, ma anche a causa dei suoi comportamenti poco corretti nei confronti delle donne. Nonostante varie dinamiche, l’Isola dei Famosi continua a perdere ascolti. L’appuntamento andato in onda giovedì 22 aprile 2021 ha fatto registrare il 16,9% di share e soltanto 2.838.000 spettatori. Ilary Blasi ha ottenuto un nuovo record negativo dopo quello registrato il 15 aprile scorso con 2.942.000 e il 17,10%. La quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha vinto la serata, come riportano gli ascolti di ieri. La fiction con Daniele Liotti, che interpreta dalla quarta stagione il nuovo comandante Francesco Neri, ha conquistato 4.952.000 spettatori e il 21,6% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Anni 20 435.000 spettatori (1,7%). Italia 1 Security 1.389.000 spettatori (5,6%). Rai3 Amore Criminale 1.205.000 spettatori (4,9%). Rete4 Dritto e Rovescio 1.148.000 spettatori (6,1%). La7 Piazzapulita 1.050.000 spettatori (5,6%). Tv8 The Amazing Spiderman 2 – Il Potere di Electro 294.000 spettatori (1,4%). Nove E io Non Pago 304.000 (1,4%).

Mattino 5 vola negli ascolti tv: nuovo record per Federica Panicucci e Vecchi

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina ha dato il buongiorno a 528.000 telespettatori con l’11,3% mentre Uno Mattina ha raccolto 1.084.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.032.000 spettatori (17,7%). Come riportano gli ascolti tv di ieri, Mattino 5 ha registrato un nuovo record: nella prima parte Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno ottenuto 1.207.000 spettatori pari al 19,4 di share. Nella seconda parte, invece, 965.000 spettatori e il 16,4% di share. Tra le altre cose, nella puntata di ieri è stato trasmesso un documento esclusivo su una intercettazione telefonica in cui sembra che si senta la voce di Denise Pipitone.

La seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.115.000 spettatori con il 16%. Antonella Clerici ha superato la Palombelli in spettatori ma non in share. È Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.854.000 spettatori con il 15,2% di share. Su Canale 5 Forum 1.608.000 telespettatori con il 17,5%.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 supera La Vita in Diretta di Alberto Matano

Ancora una volta Barbara d’Urso ha superato Alberto Matano. La Vita in Diretta ha ottenuto una media del 16,2% di share e 1.928.000 spettatori. Nella prima parte a seguire Pomeriggio Cinque sono stati 1.852.000 spettatori con il 18,2% di share, nella seconda c’è stata una crescita che ha toccato quota 2.121.000 spettatori e il 17,5% di share.