ascolti-tv-ieri-5-luglio-2021:-carramba-e-temptation-island,-chi-ha-vinto

I vari omaggi alla Raffa Nazionale in prima serata non fanno calare la seconda puntata del viaggio dei sentimenti su Canale 5

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 5 luglio 2021, sorridono ancora una volta a Temptation Island. La seconda puntata ha conquistato 3.5 milioni spettatori netti, pari al 23% di share. In risalita rispetto al debutto della scorsa settimana che aveva conquistato 3.1 milioni di spettatori e quasi il 21% di share. Nel secondo appuntamento di luglio 2020, invece, c’erano invece 3.550.000 spettatori, 21.28% di share. Il viaggio dei sentimenti si è interrotto per la coppia formata da Tommaso e Valentina. Il 21enne ha tradito la fidanzata con la single Giulia Cerini, lasciandosi andare a momenti di fuoco. Natascia ha spiegato che la crisi con il fidanzato Alessio risiede nell’intimità dopo aver scoperto nel telefono dei video decisamente piccanti. Anche un’altra coppia ha problemi intimi: Claudia ha confessato che non appena il compagno Filippo si avvicina le sale l’ansia.

La morte di Raffaella Carrà ha colto di sorpresa ed è stata una gelata per tutto il mondo. La regina indiscussa della televisione e dello spettacolo se n’è andata in punta di piedi dopo una brutta malattia. Rai1 ha deciso di ricordare la donna dedicandole uno speciale di TecheTecheTè, seguita da 4.5 milioni e uno share del 22.3%. Subito dopo, gli spettatori hanno visto la prima puntata di Carràmba! Che Sorpresa, risalente a dicembre 1995 vista da 2.6 milioni pari al 13.8% di share. Una occasione per ammirare ancora una volta la Raffa Nazionale. Numeri davvero importanti per un programma trasmesso in replica dopo ventisei anni.

Nel varietà la conduttrice, coinvolgendo in diretta gli ospiti e il pubblico in sala in sorprese e incontri inaspettati, faceva registrare ascolti tv davvero importanti e irraggiungibili al giorno d’oggi, eccetto per un evento importante come il Festival di Sanremo. La media della prima edizione di Carramba! Che Sorpresa è stata di 10.457.000 spettatori con il 37,63%. Alcune puntate, nelle successive edizioni, Raffaella Carrà era riuscita a sfiorare 13 milioni di spettatori e quasi il 54% di share.

Estate in Diretta fa record di ascolti: puntata dedicata alla morte di Raffaella Carrà

Record di ascolti per Estate in Diretta lunedì 5 luglio 2021. Il contenitore ha dedicato la puntata a Raffaella Carrà morta omaggiandola con diversi contributi. Nella prima parte ha registrato 1.068.000, 11.8%, e nella seconda 2.334.000, 25.2%.