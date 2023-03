Incidente aconteceu no bairro Manejo. Ninguém ficou ferido, diz Defesa Civil. Asfalto cede durante temporal e abre cratera em Resende

Reprodução/Redes sociais

Uma cratera se abriu depois do asfalto ceder durante um temporal na noite de sábado (11) em Resende (RJ). O incidente aconteceu na Avenida Tenente Coronel Mendes, no bairro Manejo.

Segundo a Defesa Civil, nenhum veículo ou pedestre passava pelo local no momento em que o asfalto cedeu — por volta de 20h30. Portanto, ninguém ficou ferido.

Estrada é isolada após asfalto ceder e abrir cratera em Resende

Divulgação/Defesa Civil

Ainda de acordo com o órgão, o provável motivo da abertura da cratera foi devido às fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

“Acreditamos que foi o desalinhamento da manilha da rede pluvial. Por ter se soltado, a água das constantes chuvas provocou uma erosão”, explicou Flávio Germano, coordenador da Defesa Civil de Resende.

Guardas municipais foram para o local, isolaram e sinalizaram a área para os motoristas. O trânsito fluía em meia pista na manhã deste domingo (12).

Asfalto cede e abre cratera em Resende

Divulgação/Defesa Civil

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo