asfalto-cede-durante-temporal-e-abre-cratera-em-rodovia-no-interior-de-sp

Buraco se abriu na Rodovia SP-250, no trecho que liga os municípios de Itapirapuã Paulista e Ribeira, ambos no interior de São Paulo. Cratera abre após asfalto ceder durante fortes chuvas na rodovia SP-250, no trecho entre Itarapuã Paulista e Ribeira

Defesa Civil de Ribeira/Divulgação

Uma cratera se abriu na rodovia SP-250, no trecho que liga os municípios de Itapirapuã Paulista e Ribeira, ambos no interior de São Paulo, após fortes chuvas. Segundo apurado pelo g1 neste sábado (11), o asfalto teria cedido por problemas no sistema de drenagem. De acordo com a Defesa Civil de Ribeira, o buraco foi coberto com terra como medida provisória para a liberação do trânsito no local.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, João César, o asfalto afundou na última sexta-feira (10). O profissional explicou também que, na sequência, técnicos da prefeitura estiveram na área da cratera.

“Foi feita a sinalização e interdição temporária para uma manutenção provisória”, disse o coordenador. Ele comentou, ainda, que “foram tomadas medidas rápidas para a solução, mesmo que provisória, para que o trânsito não ficasse interditado por mais tempo”.

Defesa civil e engenheiros da prefeitura de Ribeira estiveram no local para analisar os danos e liberar o trânsito

Defesa Civil de Ribeira/Divulgação

César afirmou que engenheiros da administração municipal elaboraram um relatório, que seria encaminhado na próxima segunda-feira (13), para a Terracom Construções LTDA, empresa responsável pela pavimentação da área.

A reportagem teve acesso exclusivo ao documento assinado pela engenheira Deise Silva, que cita a constatação, após uma investigação, que o afundamento do asfalto foi causado pela “falta de instalação de bueiros e sistema de drenagem”.

“Havia somente uma espécie de dreno feito com pedras, o que não era adequado diante da situação. Assim, as fortes chuvas levaram à ocorrência do afundamento, o que resultou em danos à estrada, além de prejuízos ao trânsito na região”, escreveu a engenheira, no documento.

Além disso, ela apontou que, “a partir de agora, aconselha-se à empresa Terracom que faça a devida instalação de bueiros e sistema de drenagem naquele ponto, para que se evitem novos problemas”.

A reportagem entrou em contatato com a empresa, por e-mail, mas não recebeu um retorno até a última atualização desta matéria.

