Asfalto cede e caminhão de lixo é ‘engolido’ por cratera em Volta Redonda

Incidente aconteceu na madrugada deste sábado, no bairro Vila Brasília. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. Asfalto cede e caminhão fica preso em buraco em Volta Redonda

Um caminhão de lixo foi “engolido” por uma cratera que se abriu após o asfalto ceder na madrugada deste sábado (4) em Volta Redonda (RJ). O incidente aconteceu na Avenida na Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília, após a forte chuva que atingiu a cidade no dia anterior.

Em imagens enviadas pela prefeitura ao g1, é possível perceber que o caminhão quase caiu dentro de um córrego que passa pela rua. A grade de proteção que separa a via também ficou danificada pelo buraco e com o peso do veículo.

Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. O caminhão foi retirado do buraco por uma equipe contratada pela empresa responsável pelo veículo, com o apoio da Defesa Civil.

O governo municipal informou ainda que o trecho foi interditado e que obras emergenciais serão realizadas para que a via seja reaberta.

42mm de chuva em meia hora

Vento arranca telhado de casa em Volta Redonda

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva que atingiu a cidade na tarde de sexta-feira (3) foi de 46 milímetros em menos de 2 horas, sendo que 42 milímetros foram registrados em 30 minutos. As rajadas de ventos chegaram a 78 km/h.

Por conta dos fortes ventos, o telhado de uma casa foi arrancado e ficou no meio da Rua Valentino Ângelo Granato, no bairro Minerlândia. A estrutura começou a ser retirada pela Defesa Civil na madrugada deste sábado.

Temporal também causou estragos em Barra Mansa

Também foram registrados pontos de alagamentos nos bairros Retiro e Açude, além de quedas de árvores no bairro Voldac.

A prefeitura informou que a Secretaria de Infraestrutura está nas ruas desde a sexta-feira (3) “atuando nos reparos pela forte chuva que atingiu a cidade”.

Temporal alaga bairros de Volta Redonda

