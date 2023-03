Asfalto cede e carro quase é ‘engolido’ por buraco em Barra Mansa

Caso aconteceu no bairro Ano Bom. Segundo a Defesa Civil, veículo estava vazio, portanto, ninguém ficou ferido. Asfalto cede e carro fica preso em buraco em Barra Mansa

Após um temporal, parte do asfalto cedeu e um carro quase foi “engolido” por buraco na quinta-feira (2) em Barra Mansa (RJ). O incidente aconteceu na Rua da Imprensa, no bairro Ano Bom.

Segundo a Defesa Civil, não tinha ninguém dentro do veículo no momento da queda, portanto, não houve feridos.

Ainda de acordo com o órgão, o motivo da via ter afundado foram as chuvas que vem atingindo o município desde o início da semana. O volume de chuva registrado foi de 40 milímetros em 50 minutos e as rajadas de vento chegaram a 40 km/h.

“A rede de drenagem não suportou o alto volume de água, já havia alguns pontos de alagamento naquela localidade e isso extrapolou o limite em que ela suportava. Devido ao grande índice de chuvas nos últimos meses, o local sofreu abalo na sua estrutura, causando o afundamento na via”, explicou João Victor da Silva, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa.

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil isolaram a área e fizeram os reparos e a retirada do veículo na manhã desta sexta-feira (3).

O trânsito no local chegou a fluir em meia pista, mas, por volta de 12h, o serviço foi concluído e o tráfego foi normalizado.

A Defesa Civil de Barra Mansa informou que a previsão para o município é de chuvas fortes e moderadas para os próximos dias.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

