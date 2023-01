asfalto-cede-e-ponte-desaba-em-paty-do-alferes;-veja-imagens

Estrutura fica localizada na RJ-125, em um ponto que liga o bairro Granja Nova Califórnia ao distrito de Avelar. Ninguém ficou ferido, garante Defesa Civil. Asfalto cede e ponte desaba em Paty do Alferes

Uma ponte desabou no fim da manhã desta terça-feira (24) em Paty do Alferes (RJ). A estrutura fica localizada na RJ-125, em um ponto que liga o bairro Granja Nova Califórnia ao distrito de Avelar.

Segundo a Defesa Civil, nenhum veículo ou pedestre estava sobre a ponte no momento em que o asfalto cedeu — por volta de 11h50. Portanto, ninguém ficou ferido.

Guardas municipais estão no local orientando os motoristas — também não há passagem para pedestres.

Como ainda não há previsão de solução do problema, a rota alternativa é utilizar a Rua Antônio L. Fernandes (Estrada do Jacob, rua da fábrica Rigotex), que não compromete muito o tempo de deslocamento.

Em nota, a prefeitura de Paty do Alferes disse que já notificou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável pela RJ-125, que informou ao poder público que tomará providências imediatas para resolver a situação o mais rápido possível.

O provável motivo do desabamento da ponte é o encharcamento do solo por causa da chuva, mas a confirmação só virá após um laudo pericial de técnicos do DER-RJ.

