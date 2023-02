Incidente aconteceu na Rua Goiás, em Santos, na manhã desta quinta-feira (23). Asfalto cede, ‘engole’ moto e deixa motociclista ferido no litoral de SP

Uma grande cratera se abriu na rua Goiás em Santos, no litoral de São Paulo, e engoliu uma motocicleta que passava pelo local. O motociclista ‘voou’ e, com a queda, sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado a Santa Casa de Santos.

O acidente aconteceu, por volta das 2h desta quinta-feira (23), em um trecho próximo à Rua Armando Sales de Oliveira. Segundo a Prefeitura de Santos, o buraco se abriu no asfalto próximo ao n°50. O motociclista estava passando pelo local quando o asfalto cedeu.

O veículo ficou dentro do grande buraco. Já o homem foi arremessado para o meio da rua. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Santos.

O hospital informou que o paciente deu entrada no hospital por volta das 2h30. Após atendimento da equipe multiprofissional, ele foi internado em enfermaria, onde permanece recebendo assistência, ainda sem previsão de alta médica.

O local foi interditado e a rota alternativa será feita pelas ruas Paraguassú, Vahia de Abreu e Armando Sales de Oliveira. Uma equipe da Sabesp está no local fazendo o reparo nesta quinta-feira. Além dos técnicos, o prefeito Rogério Santos esteve no local.

Por meio de nota, a Prefeitura de Santos explicou que o buraco se abriu no asfalto próximo ao n°50. A emergência urbana da prefeitura acionou imediatamente a concessionária responsável pela rede de esgoto para providenciar o reparo.

A CET-Santos interditou a Rua Goiás e a rota alternativa é feita pelas ruas Armando Sales de Oliveira, Paraguassu e Vahia de Abreu. A comporta do canal 3 teve que ser fechada para evitar que o esgoto da rede comprometida chegue até ao mar.

A prefeitura informou que o prefeito Rogério Santos enviará um ofício à Sabesp solicitando que a empresa repare imediatamente o trecho afetado e também realize todas as obras necessárias na rede adutora, desde a avenida Conselheiro Nébias até o Canal 3, para eliminar totalmente o risco de novos problemas e acidentes na via. Segundo a prefeitura, o município já tinha cobrado várias vezes a empresa para providenciar a execução desses serviços.

A Prefeitura de Santos ainda disse que comunicará o Ministério Público sobre a necessidade de fechamento da comporta do canal 3, devido ao risco ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente irá multar a Sabesp por contaminação do solo no trecho da Rua Goiás afetado nesta quinta-feira (23). O valor da multa ainda será calculado.

Por meio de nota, a Sabesp informou que o local onde o asfalto cedeu durante a madrugada, nesta parte da rua Goiás, que não faz parte do trecho que passou por obras em 2022. A Companhia auxiliou na retirada da moto e está prestando assistência ao motociclista.

Ainda segundo a Sabesp, a área está sinalizada para isolamento e segurança da região. A Sabesp pede desculpa pelo ocorrido e informou que a manutenção corretiva já está sendo providenciada, em caráter de emergência.

Histórico

Essa não é a primeira vez que o asfalto cede na Rua Goiás, em Santos. Só em janeiro e abril de 2022, foram registradas duas ocorrências com buracos naquela área, ambas com caminhões envolvidos.

Em janeiro, entre os dias 15 e 16, o trecho entre as ruas Goiás e Assis Corrêa foi bloqueado para manutenção da rede coletora de esgoto. Na época, a Sabesp destacou que o tempo do serviço era necessário para poder alcançar o coletor-tronco de esgoto, que fica cerca de 5 metros abaixo da via.

Porém, mesmo com a manutenção, no dia 28 de janeiro as rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo doméstico foram ‘engolidas’ por um buraco que se abriu no asfalto na Rua Goiás, próximo à Avenida Washington Luís. Ninguém ficou ferido.

No dia 1º de abril, um caminhão responsável pela iluminação pública ficou preso em uma cratera e foi necessário um guindaste para auxiliar na remoção do veículo.

Na ocasião, a Sabesp lamentou o ocorrido e esclareceu que tinha dado início ao processo de contratação de obras para a recuperação definitiva das tubulações de grandes diâmetros, que compõem a infraestrutura para coleta dos esgotos da Rua Goiás.

