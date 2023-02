Moradores registraram em vídeo a situação nas cidades e enviaram para a EPTV, afiliada da TV Globo. Asfalto ruim em Araras, poste com rachadura em São Carlos e terreno com mato em Rio Claro geram queixas

Asfalto ruim em Araras, poste com rachadura em São Carlos e terreno com mato em Rio Claro (SP) geram transtornos e reclamações de moradores. Eles registraram em vídeo a situação e enviaram para a EPTV, afiliada da TV Globo.

Em Araras, a moradora Alessandra Cristina Baccaro reclama das condições do asfalto em frente à casa dela, que está se soltando. Em algumas partes já dá para ver a terra.

Asfalto em rua de Araras solta e abre buracos

Alessandra disse que fez vários contatos com a prefeitura, mas nada mudou.

“Até quando? Estou desde o dia 5 de setembro do ano passado fazendo reclamação. Já abri três pedidos e nada foi feito até agora”, disse a moradora.

Procurada, a Secretaria de Obras Públicas de Araras informou que determinou uma vistoria no endereço na próxima segunda-feira (27).

Poste trincado

Poste de concreto trincado em bairro de São Carlos preocupa morador

Em São Carlos, um poste de concreto que está trincado tem preocupado o morador André Lima do bairro Cruzeiro do Sul.

Segundo ele, alguns pedaços já caíram e há risco de alguém se machucar. “Mais de quatro vezes ligando para a CPFL. Pedaços de concreto caem do poste, todo trincado, e tem mais pedaços para cair. Está até meio inclinado, basicamente seguro pelos fios e pelos ferros do concreto do poste”, disse.

A CPFL, concessionária de energia responsável pelo poste, disse que vai mandar uma equipe em caráter emergencial para avaliar o caso e programar a substituição do poste.

Terreno com mato

Terreno com mato alto ao lado de creche preocupa em Rio Claro

Em Rio Claro, um terreno com mato alto ao lado de uma creche preocupa o morador Franciso Dill. Segundo ele, tem aparecido cobras na rua.

A situação dos bueiros na Avenida 7, cobertos pela sujeira, também incomoda. “Faz dias que estamos pedindo para vir desentupir esses bueiros e ninguém vem”, disse.

A prefeitura orientou que o pedido de limpeza dos bueiros deve ser feito oficialmente pelo telefone 156, para entrar no cronograma.

Em relação ao terreno, a prefeitura reforçou que a obrigação de manter o espaço limpo é do proprietário. Quando isso não acontece, a prefeitura faz o serviço e manda a conta depois. Essa notificação é feita uma vez por ano.

