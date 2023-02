Asfixia por afogamento foi a causa da morte de jovem encontrado após queda de ponte na divisa entre SC e RS

Identificado como Brian Grandi, de 20 anos, o jovem era procurado desde a madrugada de segunda, quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu e pessoas caíram no rio. Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Reprodução/Facebook

A causa da morte do jovem Brian Grandi, de 20 anos, encontrado após a queda da ponte pênsil (sustentada por cabos) na divisa do estado com o Rio Grande do Sul, foi provocada por asfixia por afogamento. A informação foi confirmada pela Polícia Científica de Santa Catarina na sexta-feira (24) que.

Grandi era procurado desde a madrugada de segunda (20), quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu. Natural de Caxias do Sul (RS), a vítima foi passar o carnaval com um grupo de amigos na cidade catarinense e foi encontrado morto na quinta-feira (23).

Os amigos estavam de carro, mas, como Brian havia deixado a bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o Rio Grande do Sul a pé. A Polícia Civil catarinense está investigado o caso.

Corpo de Bombeiros de SC próximo ao local onde corpo foi encontrado

CBM-SC/Reprodução

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Além de Brian, dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda. Os grupos deixavam as festas de carnaval que aconteceram em Passo de Torres, no Sul catarinense, e voltavam para Torres (RS) pela ponte.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Corrosão na estrutura

A ponte pênsil apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto, responsável pelo inquérito policial. Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

