ASG suspeito de estupro de vulnerável é preso em Mossoró

Polícia Federal cumpriu mandado de prisão em desfavor de homem de 54 anos na manhã desta sexta-feira (24). A Polícia Federal prendeu em Mossoró um auxiliar de serviços gerais suspeito de estupro de vulnerável. O mandado de prisão em desfavor do homem de 54 anos foi cumprido na manhã desta sexta-feira (24).

Divulgação

A ordem judicial, expedida pela 2ª Vara da Comarca de Areia Branca, tem como tipificação penal a Lei nº 2848/40, que enquadra em seu artigo 217-A, quem praticou conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

Após ser localizado e detido, o ASG foi conduzido para a sede da Delegacia da PF e depois realizou exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Em seguida, o suspeito foi escoltado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde se encontra custodiado, à disposição da Justiça.

Vito Califano