Ashes presenta il nuovo singolo “belgio”

Dal 10 giugno 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “belgio” (Cantieri Sonori), il nuovo singolo di ASHES, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 20 maggio.

“belgio” è un brano che invita con coraggio a scegliere se stessi. Proprio come con l’interruzione di una dipendenza, dire di no a quello che ci fa stare bene, ma che in fondo ci fa soffocare, è una delle scelte più difficili e importanti che possiamo prendere. Nell’amore a volte è lo stesso e Belgio lo racconta a modo suo.

“Quando i ragazzi di Dark Svrikatez mi hanno contattata per collaborare a belgio, – spiega la cantautrice a proposito del brano – non me lo sono fatta ripetere due volte. Belgio parla di un amore tossico e del coraggio necessario per riuscire a dire basta: per quanto possa fare male, ne varrà sempre la pena.”

Il pezzo, scritto insieme a Marco Bisceglie, Cristiano Paolucci ed Eugenio Grilli, è stato arrangiato da Dark Svrikatez per Cantieri Sonori, sotto la direzione artistica di Marco Canigiula e del management Valeria Leo.

https://ASHES.lnk.to/belgio

Biografia

Serena Ventre, in arte ASHES, è una cantautrice pop. Classe ’97, si laurea in Songwriting all’ICMP di Londra ed è proprio lì che inizia a muovere i primi passi della sua carriera musicale. Oltre alle opportunità di performance e co-writing fornite dall’Università, co-scrive un brano per l’artista spagnolo Blas Cantó (Warner), rilasciata nel suo primo album da solista, e dedica alcuni mesi ad esibirsi nelle strade più famose di Londra. Tornata in Italia dopo quattro anni, ASHES entra a far parte degli artisti di Cantieri Sonori.

