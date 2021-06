asia-argento-dopo-la-rissa-a-belve:-“risposte-tagliate”

Asia Argento non ci sta e passa al contrattacco. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice ha condiviso un post sul suo profilo Instagram dove ha sparato a zero contro Francesca Fagnani ed il programma di Rai2 ‘Belve‘, che l’ha ospitata venerdì 18 giugno 2021 in seconda serata.

Nel suo post l’attrice ha sottolineato il fatto che l’intervista mandata in onda è stata tagliata in alcune parti: “Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto (riferito alla Fagnani, ndr) rompipa**e, tignosa“.

In evidente polemica con la giornalista di Rai2, l’ex di Morgan ha proseguito caustica affermando di aver detto alla Fagnani: “Lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata?“. Le domande della giornalista hanno con tutta evidenza indisposto non poco la Argento.

A tal punto che la stessa ha rimarcato il fatto di non voler rispondere ad alcune sue domande proprio perché quella era un’intervista e la sua interlocutrice non era un giudice. Secondo Asia per affrontare degli argomenti così delicati ed importanti occorre oltre ad una certa preparazione anche una buona dose di deontologia giornalistica.

Asia e la dipendenza da sostanze illecite

Durante l’intervista a Belve, la Argento ha anche parlato della sua passata dipendenza dalle sostanze illegali. La regista ha ammesso di aver provato un po’ di tutto. Inizialmente la sua era solo curiosità, poi invece si è ritrovata nel tunnel della dipendenza.

Non è stato facile uscirne, tanto che ad un certo punto è arrivata anche tanta paura. Paura di non farcela a tirarsi fuori da un baratro, da un vortice che la stava portando sempre più giù. Tra le curiosità rivelate anche quella dell’assunzione di speciali bevande degli sciamani.

Le bevande sacre delle popolazioni dell’Amazzonia hanno dato all’attrice la possibilità di rivedere alcune persone care. Non erano delle allucinazioni, ma delle vere e proprie visioni. Almeno questo è quello che ha percepito l’ex compagna di Morgan.