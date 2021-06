asia-argento-dopo-l’intervista-a-belve,-sui-social-scrive-un-messaggio-al-veleno-contro-francesca-fagnani-che-le-risponde

Venerdì sera su Rai due è andato in onda, come ogni venerdì, il programma Belve condotto dalla giornalista Francesca Fagnani che aveva ospite Asia Argento.

L’attrice si è molto raccontata anche se il clima fin dall’inizio è apparso teso tra le due donne tanto che la Fagnani ha commentato le risposte della Argento dicendole che appariva molto svogliata.

Sono bastate le prime battute scambiate tra le due donne a far salire la tensione e si sono dette reciprocamente cosa pensavano una dell’altra.

Vediamo cosa è successo.

Asia Argento risponde a tono a Francesca Fagnani

Asia Argento, per quanto abbia risposto a tutte o quasi le domande della Fagnani ha sempre aggiunto frasi e battute al veleno all’indirizzo della giornalista che stava scavando a fondo nella sua vita.

Per esempio, Asia Argento alla domanda della Fagnani se avesse mai avute delle dipendenze ha risposto così: “Dipendenze da stupefacenti? Ne ho avute parecchie”. E ancora: “È iniziata come una sperimentazione ma poi è finita come dipendenza e là mi sono spaventata. Che tipo di droghe? Tutte. Anche droghe di cui lei non conosce l’esistenza, come le bevande sacre degli sciamani”.

E poi ha spiegato: “Sono medicine sacre che provengono dall’Amazzonia e hanno un effetto che dipende dal tipo di persona. Ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei”.

L’attacco social di Asia Argento alla Fagnani e la risposta della giornalista

Asia Argento, dopo che è andata in onda la sua intervista realizzata da Francesca Fagnani, ha scritto un post su Instagram: “Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e, tignosa …lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

La risposta della Fagnani a questo attacco non si è fatta attendere e, infatti, la giornalista sempre sui social ha scritto: “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”.