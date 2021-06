Asia Nuccetelli, la drastica scelta dopo il GF VIP: cosa è successo

Asia Nuccetelli rompe il silenzio sui social: l’ex concorrente del GF VIP ha scelto di abbandonare il mondo della tv. Ecco il suo sfogo su Facebook.

Cosa è successo dopo il GF VIP: la drastica scelta di Asia

E’ stata al centro dell’attenzione quando è entrata, nel 2016, nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. L’ex gieffina fece molto chiacchierare a causa della sua amicizia con Andrea Damante, anche lui nella casa più spiata d’Italia, che allora era fidanzato con Giulia De Lellis. La figlia di Antonella Mosetti fu attaccata dall’influencer, rea di stare un po’ troppo addosso al suo uomo. Il confronto tra le due donne fu acceso e seguito da tutti gli amanti dei reality! Dopo il GF VIP e qualche ospitata nei programma di Barbara D’Urso, Asia ha deciso di dire ‘addio’ al mondo della televisione. Ecco cosa è successo.

Asia Nuccetelli dopo l’esperienza televisiva con la sua mamma, Antonella Mosetti, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. In tanti si erano chiesti cosa fosse successo: oggi, l’ex concorrente del GF VIP, ha finalmente fatto chiarezza.

“Ho preso questa scelta da anni perchè crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori che rispetto perchè mi hanno messa al mondo e cresciuta mettendoci tutta la loro buona volontà e cercando di assistermi a loro modo sempre” ha spiegato la Nuccetelli. “Ho fatto delle esperienze mediatiche che probabilmente a 18 anni non le ragioni e se ne avessero le possibilità farebbero in molti. ora ho 25 anni quasi e con un bagaglio di esperienze abbastanza travagliate dove ho dovuto mollare velocemente la spensieratezza della mia età. Con un bagaglio carico di entrate e uscite in ospedale sin dalla tenera età, chiedo rispetto e la riservatezza che io ho, per questi anni, scelto” ha proseguito.

Asia ha spiegato che, se un giorno sarà pronta, racconterà la sua storia: “Per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza senza scrivere chiudendo qualsiasi profilo social, bene riservatezza non ho ricevuto”. La Nuccetelli lamenta di alcuni messaggi definiti da lei ‘leoni da tastiera’.