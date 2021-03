Asparagi in sfoglia. Ricetta facile e veloce di Benedetta.

Gli asparagi sono tra gli ortaggi primaverili che preferisco: versatili e dal sapore delicato ma comunque gustoso, possiamo cucinarli in mille modi diversi e non deludono mai. In questa ricetta davvero facile e veloce, vedremo insieme come usarli per creare un antipasto o aperitivo fingerfood strepitoso: gli Asparagi in Sfoglia!

Una ricetta sfiziosa che si prepara in poco più di 20 minuti ed è quindi perfetta quando ci ritroviamo a dover organizzare un aperitivo o una cenetta dell’ultimo minuto. Ci serviranno pochissimi ingredienti: asparagi, pasta sfoglia e l’occorrente per condire e insaporire il nostro piatto, ossia sale, pepe, formaggio grattugiato e infine dei semi di sesamo per decorare.

Avvolgeremo i nostri asparagi nelle strisce di pasta sfoglia (che avremo precedentemente condito), che poi spennelleremo con del rosso d’uovo e decoreremo con dei semi di sesamo prima di infornare. Risultato: degli asparagi in sfoglia saporiti, fragranti e croccanti! Se non ci piacciono i semi di sesamo, possiamo usare in alternativa i semi di papavero. Ho deciso di non sbollentare prima gli asparagi perché basta la cottura in forno a renderli morbidi, e in più così manterranno meglio il loro sapore e profumo.

Il modo migliore per servirli? Accompagnati da una deliziosa maionese o da salsa yogurt! Curiosi di provare questo sfizioso fingerfood? Forza, vediamo subito come fare. E mi raccomando: fatemi sapere se vi sono piaciuti!

