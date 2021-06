aspettando-gli-amazon-prime-day-2021:-le-migliori-offerte-online

Una selezione di prodotto in promozione sui quali puntare oggi 12 giugno

(Foto: Pixabay)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

In attesa dell’Amazon Prime Day 2021 del prossimo 21-22 giugno sono ricche e variegate le promozioni che si possono trovare sul portale di e-commerce più famoso in Occidente. Dallo scorso 7 giugno, infatti, si possono trovare ogni giorno numerose offerte e sconti in tutte le categorie come per esempio l’elettronica ma anche i prodotti per la cura della persona e quelli per bambini o per gli animali, ma anche accessori per l’auto o per la casa. Facciamo il punto con le migliori promozioni di oggi sabato 12 giugno 2021 (alcune delle quali proseguiranno per diversi giorni).

Ecco i prodotti che in offerta oggi, alcuni solo per oggi, altri dureranno qualche giorno di più: viste anche le scorte non illimitate conviene non pensarci troppo.

I migliori notebook e computer in offerta

(Foto: Lenovo)

Se si è in cerca di un mini-pc, allora può incuriosire l’opzione di un modello a basso costo che si adatta bene a un pubblico giovane così come per un semplice sistema multimediale in salotto. AcePc AK2 offre un processore Intel Celeron J3455 accompagnato da 6 gb ram e 128 gb di memoria interna, sistema operativo Windows 10 Pro, supporto a ssd da 2,5 pollici e doppio ingresso hdmi. La promozione lo piazza a 169,91 euro invece che 199 euro.

Prodotti tech per la casa

(Foto: Rowenta)

Vista la bella stagione, è possibile sfruttare una serie di offerte che riguardano purificatori d’aria come Rowenta Pu6080 Intense Pure Air Connect Xl con quattro livelli di filtraggio per bloccare fino al 100% di allergeni e particelle sottili, con un alta efficienza energetica. È in forte sconto a 279,99 euro invece che 467,99 euro.

In alternativa c’è il modello di HoMedics con il suo filtro hepa a 360°, tecnologia che sfrutta la luce uv-c per combattere allergeni, virus, batteri e germi fino a 0.3 micron e sistema che genera un flusso d’aria di 264.8 m3/h per rinfrescare l’ambiente. È in offerta a 203,99 euro invece che 239,99 euro. Segnaliamo anche il condizionatore portatile Electrolux Exp26u558hw con capacità caldo e freddo, filtro antibatterico e timer in promozione a 499 euro invece che 699 euro.

(Foto: iRobot)

In una casa tech non possono mancare i robot aspirapolvere e iRobot ne vede due in sconto oggi con Roomba e5154 con sisetma dirt detect e spazzole tangle-free per pulire a fondo e senza zone dimenticate pavimenti e tappeti da polvere e peli di animali. Può anche essere controllato via app essendo connesso in wi-fi. Si trova in sconto a 249,99 euro invece che 347, 80 euro.

iRobot Braava Jet 250 è invece un robot-lavapavimenti 3in1 con pulizia a secco, umido o ad acqua ed è consigliato per bagni e cucine. Si trova in promozione a 179,99 euro invece che 186,90 euro.

Prodotti tech per la cura della persona

(Foto: Braun)

Tra le tante offerte per la cura della persona, non mancano proposte per il pubblico femminile con l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 a 359,99 euro invece che 467 euro con in alternativa Philips Lumea Prestige a 329,99 euro invece che 369 euro e Beurer IPL VelvetSkin Pro a 239,99 euro invece che 399,99 euro. Per il pubblico maschile c’è il potente rasoio elettrico smart Braun Series 9 9385cc a 254,99 euro invece che 298 euro.