Figlia d’arte Aurora Ramazzotti non esita a sorprendere i suoi followers ma anche il gossip di cui è protagonista da quando è piccola e di cui conosce perfettamente i meccanismi. Nata dall’unione di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti Aurora è una ragazza energica e positiva, i genitori nonostante la separazione sono riusciti a crescerla dandole una serenità che l’ha resa oggi una donna equilibrata.

Aurora-Ramazzotti Solonotizie24

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa?

Aurora ha intrapreso la carriera televisiva con ironia e leggerezza. Personalità esplosiva e simpatia contagiosa la primogenita di Michelle Hunziker e del cantante romano è anche molto seguita sui social dove ha un seguito di circa 2 milioni di follower. In alcuni casi in prima linea contro i chi l’ha troppo spesso confrontata con la bellezza della madre e con alcuni suoi difetti fisici Aurora interagisce con i fans in modo quasi quotidiano.

Molto spesso la giovane Ramazzotti pubblica video divertenti e improvvisa scherzi davvero coinvolgenti. In una recente storia ha dichiarato di aspettare un bambino. Ovviamente la notizia che ha subito allertato l’attenzione dei più curiosi non è vera ma è servita a Aurora a dimostrare quando con una musica alta alcune dichiarazioni possono essere fraintese. In effetti quando il suono viene abbassato si avverte che la giovane dice ben altro. Un sit com decisamente divertente che ha reso Aurora ancora una volta protagonista dei social.

Aurora Ramazzotti passione tv: da i X-Factor a Vuoi scommettere

Nonostante sia una figlia d’arte cresciuta nel mondo delle spettacolo in tutte le sue forme Aurora Ramazzotti è approdata in tv con le sue forze. Ha superato i provini come inviata pomeridiana di X Factor e dopo varie esperienze tv è approdata a Scommettiamo che…insieme alla mamma.

Felicemente fidanzata con Goffredo Cerza Aurora è anche legata da una sincera e profonda amicizia a Sara Daniele figlia del cantautore napoletano. I tre appaiono molto spesso su Instagram insieme e hanno anche trascorso il lockdown nella stessa casa, ospiti di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi. E’ una ragazza felice e soddisfatta con tanti progetti da realizzare, certa che riuscirà a portarli a termine.