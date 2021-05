aspirapolvere-cordless:-quattro-scope-elettriche-senza-cavo-alla-prova

Gli aspirapolvere cordless hanno definitivamente mandato in pensione quelli a filo: ne abbiamo provati quattro per capire unicità e punti in comune

L’aspirapolvere cordless è ormai uno dei feticci della casa dei nostri tempi. Basta fili elettrici che limitano libertà di movimento. Basta sacchetti raccoglipolvere ritenuti poco efficaci per trattenere la polvere sottile. Gli aspirapolvere cordless di ultima generazione hanno pesi sempre più ridotti. Batterie più resistenti. Sistemi di aspirazione ciclonici. A chiusura, gli accessori creati ad hoc per eliminare i peli di cani e gatti.

Abbiamo testato per un mese quattro aspirapolvere cordless. Tutti e quattro hanno superato brillantemente le prove di aspirazione: dalla farina, al riso, passando per i fiocchi d’avena e la fastidiosissima sabbia. L’aspirapolvere cordless perfetto non esiste. Il migliore è quello che si adatta meglio a voi e alle vostre esigenze. Li raccontiamo in ordine di lunghezza, da quello più corto a quello più lungo. Ecco le nostre osservazioni su Polti Forzaspira Slim, Hoover H-Free 500, Mi Vacuum Cleaner Light e Bissel Multireach Active Pet 21V.

Polti Forzaspira Slim: il più piccolo

Aspirapolvere cordless Polti Forzaspira Slim Plus

L’aspirapolvere cordless di Polti Forzaspira Slim è il più piccolo dei quattro testati con un’altezza da terra di 105 centimetri. Il corpo macchina è trai più lunghi, con 61 centimetri, e il suo peso è di 1.373 grammi. Il peso totale di poco più di 2,2 chilogrammi è in parte smorzato in modalità scopa elettrica dal fatto che l’aspirapolvere appoggia sul piede della spazzola. L’utilizzo come pulitore portatile per aspirare le briciole, la polvere dalle mensole come le ragnatele dal soffitto risulterà comunque abbastanza comodo alla pari dell’Hoover.

La capacità d’aspirazione a due potenze è molto simile agli altri quattro. Anche Polti Forzaspira sfrutta la tecnologia ciclonica. La differenza sostanziale è nella posizione del cestello raccoglipolvere posizionato perpendicolarmente rispetto all’asta. Si svuota facilmente dal basso senza alcun contatto con le mani. La durata dell’aspirazione con le due spazzole motorizzate è di circa 20 minuti. Il doppio con la lancia e la bocchetta d’aspirazione. Si ricarica in 4,5 ore. Comodo l’accesso per lo spinotto. È proposto a 179 euro.

Wired: cestello comodo da svuotare e lavare;

posizione verticale di parcheggio

Tired: ha un aspetto meno professionale

per via delle componenti di sola plastica;

il filtro non è Hepa, ma ci sono quattro stadi di filtrazione

Voto: 7,5

Hoover H-Free 500: ha batteria estraibile

Aspirapolvere cordless Hoover H-Free 500

L’Hoover H-Free 500 è l’unico dei quattro aspirapolvere cordless con batteria estraibile. Ciò permette si poterlo utilizzare con una seconda batteria mentre la prima è in ricarica. Occorrono 2,5 ore per la rigenerazione della carica. La batteria in aggiunta non è inclusa nel kit di vendita. H-Free 500 Plus è molto simile a Polti in merito a leggerezza e aspirazione. In più ha la funzione turbo e l’aspirazione silenziosa. Alto 106 centimetri da terra, il suo peso come scopa elettrica è di 2.300 grammi circa. Come aspirabriciole richiede un po’ più di fatica data la lunghezza del corpo macchina di 40 centimetri e il suo peso di 1.300 grammi.

A differenza degli altri, Hoover H-Free ha in dotazione due rulli. Il Deep Care Roller per pavimenti delicati come parquet, mentre l’Intense Floor Roller per pavimenti duri e tappeti. I led posizionati sulla spazzola evidenziano la sporcizia a terra anche sui pavimenti che la mascherano meglio come il parquet di rovere. In più ha una mini turbospazzola motorizzata per raccogliere da divani e letti i peli di cani e gatti. Questi accessori riducono l’autonomia a poco più di 20 minuti. In fase di sola aspirazione si toccano invece i 45 minuti. Il contenitore è facile da svuotare e consente di staccare tutto il cestello per la pulizia completa. Il suo prezzo di vendita è di 242,99 euro.

Wired: led sulla spazzola;

posizione verticale di parcheggio;

aspirabriciole integrato

Tired: la scomodità di cambiare il rullo

a seconda dei diversi pavimenti e/o tappeti;

il filtro non è Hepa

Voto: 8+

Mi Vacuum Cleaner Light: design minimal

Aspirapolvere cordless Mi Vacuum Cleaner Light

Tra i quattro aspirapolvere cordless in prova, Mi Vacuum Cleaner Light è quello dal design minimalista: bianco, molto pulito, senza spigoli né fronzoli. Un esercizio di sottrazione ben riuscito tanto da non doverlo nascondere in uno sgabuzzino. Dei quattro è l’unico ad avere la struttura in linea. Ciò lo rende particolarmente agile. Mi Vacuum è alto da terra ben 111 centimetri e pesa solo 1.800 grammi. L’asta da 62 centimetri abbinata alla leggerezza del corpo macchina di soli 1.124 grammi lo rende lo strumento più agile per aspirare le ragnatele dal soffitto e la polvere dalle mensole.

La sua leggerezza abbinata a un design gradevole lo rende effettivamente pratico come raccoglibriciole da tavola. Anche lui si può fissare al muro. Ma in più, la sua postazione gli permette di agganciare la lancia e il beccuccio gli altri due accessori del kit. La spazzola motorizzata da 19 centimetri è l’unica delle 4 ad avere le strisce di setole in linea. Inoltre, bisogna usarlo velocemente per la pulizia dei pavimenti perché la sua autonomia è di soli 13 minuti. Infine, il filtro Hepa certifica che questo aspirapolvere cordless immette nell’ambiente solo aria pulita. È proposto sul sito di Mi a 149,99 euro.

Wired: ideale per le persone

con poca forza; filtro Hepa

Tired: non si capisce bene

quando il cestello è pieno; 5 ore per la ricarica;

solo 13 minuti di autonomia con la spazzola elettrica

Voto: 8

Bissell Multireach Active 21V

Aspirapolvere cordless Bissell Multireach Active 21V

Progettato negli Stati Uniti, l’aspirapolvere cordless Bissel Multireach Active Pet 21V è il più imponente di tutti. Sembra creato per resistere a ogni tipo d’uso. Alto 114 centimetri da terra per 3800 grammi è davvero uno degli aspirapolvere più mastodontici provati. Sebbene abbia tre accessori di cui uno specifico per l’eliminazione di peli di cani e gatti, il suo utilizzo come pulitore portatile è più indicato a chi ha forza nelle braccia considerati i 1.980 grammi di peso del corpo macchina.

La spazzola a led rende la pulizia di tappeti, piastrelle e pavimenti in legno molto accurata perché evidenzia lo sporco. Non ha problemi ad aspirare anche la sporcizia più grossa. Tra i quattro, è l’aspirapolvere cordless con la maggiore autonomia. Tocca i 30 minuti. Ciò lo rende adatto alle ampie superfici. Il serbatoio è da 0,5 litri e si pulisce con facilità. È proposto a 259,99 euro.

Wired: i led sul piede della spazzola;

il led della carica residua;

autonomia superiore a tutti

Tired: il peso del corpo macchina

Voto: 7/8