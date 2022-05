asprelle-in-padella-con-pancetta-e-uova-sode,-il-piatto-da-gustare-in-una-cena-rustica

“Vai per asprelle” è un modo educato dei parmigiani per invitare qualcuno ad andarle a raccogliere … cioè a togliersi di torno!

ma cosa sono?

Le asprelle per i parmigiani sono un rito di inizio primavera: appena si scioglie la neve, una passeggiata in un prato vecchio o incolto permette di raccogliere in abbondanza questa erba spontanea, della famiglia della cicoria;

un cibo povero ma ricco di proprietà benefiche, dal sapore aspro inconfondibile, da cui prende il nome (aspre…).

Un’erba da non confondere con il tarassaco, della stessa famiglia e con le foglie di forma simile: le asprelle si allargano raso terra, mentre il tarassaco cresce in altezza, mentre durante la fioritura sono inconfondibili, fiore azzurro le asprelle e fiore giallo per il tarassaco.

Tradizionalmente le asprelle in padella si condiscono con pancetta di maiale soffritta e aceto che ne esalta l’amaro;

accompagnate da uova sode costituiscono un piatto nutriente e completo.

Ecco come prepararle con la ricetta tradizionale contadina.

Asprelle in padella

Ingredienti

un kg di asprelle

due spicchi d’aglio

una cipolla

100 gr di pancetta dolce a fette o cubetti

olio extravergine d’oliva

aceto di vino rosso

sale e pepe

2 uova

Procedimento

In una capiente padella rosolate nell’olio, la cipolla tritata, l’aglio e la pancetta.

Pulite e lavate le asprelle in acqua fredda, e mettetele direttamente in padella;

cospargete con sale e pepe e cuocetele per 10 minuti a fuoco basso, con il coperchio, fino a che appassiscono;

versate qualche goccia di aceto a piacere e lasciate sfumare.

Nel frattempo preparate le uova sode, immergendo le uova fredde di frigorifero in acqua già bollente per 15 minuti, sbucciatele e tagliatele a metà.

Impiattate e servite le asprelle in padella, accompagnate dalle uova sode tagliate a metà.

Ottima da consumare anche a temperatura ambiente, perfetta da portare nei pranzi all’aperto.

ricette dal blog Caos&Cucina

