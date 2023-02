Assaltante armado invade restaurante em Macaé

Bandido agiu na abertura do estabelecimento, apontou a arma para o proprietário e saiu levando dinheiro e pertences na mochila. Assaltante armado invadiu restaurante em Macaé no horário de abertura do estabelecimento neste sábado (25)

Câmeras de segurança

Um assaltante armado invadiu um restaurante no Centro de Macaé, no Norte Fluminense, logo na abertura do comercio, por volta das 8h desta sexta-feira (24).

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Na ação, o criminoso entrou no estabelecimento, apontou a arma para o proprietário e saiu do restaurante levando dinheiro do caixa e alguns pertentes em uma mochila.

A quantia levada não foi divulgada.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Macaé, que investiga o caso.

Vittorio Rienzo