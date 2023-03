assaltante-leva-2-fuzis-e-pistola-de-cac-durante-roubo-em-rio-claro

Armas estavam guardadas em compartimento de clínica de estética no Jardim Primavera. Suspeito fugiu no carro da vítima levando ainda R$ 3 mil. Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro (SP)

Fábio Rodrigues/G1

Um homem com registro de Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) teve dois fuzis e uma pistola roubados por um assaltante em Rio Claro (SP) na quarta-feira (29). O suspeito fugiu com o carro da vítima.

O crime aconteceu em uma clínica de estética no Jardim Primavera. Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário relatou que estava no local quando tocaram a campainha por volta das 14h.

A vítima contou que, ao liberar a entrada, se deparou com um homem usando camisa azul, máscara preta e calça jeans, que exibiu uma arma e anunciou o assalto.

O proprietário da clínica disse que não reagiu. O assaltante percebeu que havia câmera de segurança no local e exigiu que a vítima mostrasse onde estava o equipamento de monitoramento.

O dispositivo estava em um compartimento onde também eram guardadas as armas. No local havia um dois fuzis calibre 7,62 e uma pistola.

O assaltante pegou as armas, trancou a vítima no compartimento e fugiu no carro do proprietário da clínica, levando ainda R$ 3 mil e o DVR do monitoramento. O veículo foi encontrado horas depois.

A vítima conseguiu arrombar a porta do compartimento e depois procurou a polícia.

