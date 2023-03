Assaltante rouba R$ 30 mil de lotérica após render funcionárias com arma no interior de Roraima

Vídeos encontrados pela PM mostram o carro usado pelo assaltante seguindo para Boa Vista. Ninguém foi preso. Assaltante foi flagrado por câmeras de segurança do local

Um assaltante roubou R$ 30 mil de uma casa lotérica nesta segunda-feira (27) após render duas funcionárias com uma arma. O caso aconteceu em Alto Alegre, no interior de Roraima. Ninguém foi preso pelo crime.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência pelo próprio dono do estabelecimento. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

À PM, a atendente relatou que já havia fechado o caixa, guardado o dinheiro no cofre e aberto a porta para sair, momento em que o assaltante chegou.

Ele apontou a arma na direção dela e anunciou o assalto, depois pediu para que ela abrisse a porta da cabine. A esposa do dono da lotérica estava na área da cabine e então o suspeito pediu para que ela entregasse o dinheiro.

Nas imagens registradas pela câmera de segurança é possível ver o momento em que o suspeito exige o dinheiro e aponta a arma para as duas mulheres.

Como parte do dinheiro já estava no cofre, ele roubou somente o dinheiro que estava com a mulher enquanto ela tentava fechar o caixa, um valor de aproximadamente R$ 30 mil.

Além do dinheiro, o assaltante levou dois celulares. Em seguida, o homem saiu do local em um carro branco.

Busca pelo assaltante

Com as informações repassadas, os policiais iniciaram as buscas e encontraram um veículo parecido com o relatado pelas vítimas em um posto de gasolina, mas os ocupantes não tinham as características do suspeito.

Ainda durante as buscas, a PM, com auxílio da Polícia Civil, encontrou imagens de um sistema de câmeras de um posto em que mostravam um veículo semelhante ao citado pelas vítimas.

No vídeo, o carro encosta próximo à outro veículo e passa um objeto não identificado para os ocupantes. Depois, sai sentido Boa Vista.

Alguns minutos depois, os policiais viram o carro que recebeu o objeto não identificado, que também seguiu para Boa Vista.

O caso foi registrado na delegacia do município para as providências cabíveis.

