Assaltantes armados invadem casa em São Carlos e amordaçam idosos

Crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (1º) na Vila Monteiro. Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos (SP)

acidade on

Três homens armados assaltaram uma casa, na madrugada desta quarta-feira (1), na Rua Dona Alexandrina, na Vila Monteiro, em São Carlos (SP).

Durante o crime, os suspeitos amordaçaram um casal de idosos e levaram joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Ninguém foi preso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com o boletim de ocorrência, os idosos dormiam quando escutaram um barulho e foram surpreendidos por três criminosos, que entraram na casa após pularem o portão e arrombarem a porta da sala.

Os criminosos perguntavam sobre a localização de um cofre, e o casal disse em que local o dinheiro estava guardado, cerca de R$ 1 mil e mais mil euros.

Enquanto os suspeitos levavam o casal para outro cômodo da casa, houve um disparo de arma de fogo. A bala atingiu a parede de um corredor da residência.

Os suspeitos levaram, além do dinheiro, joias, dois celulares e um notebook. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.

As vítimas rastrearam os celulares roubados, que foram recuperados na Avenida Grécia.

Ninguém foi preso, e o caso será investigado pela Polícia Civil de São Carlos.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi