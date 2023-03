assaltantes-buscam-gerente-em-casa-e-a-obrigam-a-abrir-joalheria-durante-a-madrugada-em-suzano

Segundo a PM, criminosos chegaram ao local depois de coagir um segurança do estabelecimento para que informasse o endereço da vítima. A gerente de uma joalheria foi surpreendida na madrugada desta sexta-feira (24) depois que criminosos a buscaram em casa e obrigaram a abrir o estabelecimento para eles.

O crime ocorreu em Suzano e, de acordo com a Polícia Militar, os assaltantes chegaram ao local após coagir um segurança para que informasse o endereço da vítima.

A mulher relatou ter sido abordada por quatro assaltantes. Dois ficaram na casa com o marido e a filha dela, enquanto os outros a levaram até a joalheria.

O estabelecimento fica na Rua General Francisco Glicério, na região central da cidade. Os homens teriam levado relógios e joias, além do celular e do carro da gerente.

Em seguida, a vítima foi deixada em uma praça. A polícia a orientou a se apresentar na delegacia e informou que, até o registro do caso, o segurança não havia sido localizado.

Os prejuízos ainda serão contabilizados. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial.

