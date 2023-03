Assaltantes fazem família refém e ameaçam ‘estourar a cabeça’ de criança de 4 anos no litoral de SP; VÍDEO

Vítimas foram abordadas quando chegavam em casa, em Mongaguá (SP). Assaltantes fazem família refém e ameaçam ‘estourar a cabeça’ de criança de 4 anos

Dois criminosos fizeram uma família refém dentro da própria casa por aproximadamente 20 minutos sob a mira de armas em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma testemunha, que notou uma movimentação suspeita. Assim que os agentes chegaram ao local, os assaltantes fugiram, mas um deles foi detido.

O g1 apurou, nesta segunda-feira (6), que um casal e os dois filhos, de 4 e 8 anos, haviam acabado de chegar em casa quando foram surpreendidos pelos assaltantes. A mãe da mulher, de 86, os aguardava na residência.

A dupla abordou o dono do imóvel assim que ele entrou com o veículo na garagem. O homem saiu do carro e pediu para retirar o filho de quatro anos do automóvel.

A esposa, que tinha aberto o portão, já havia entrado com o outro filho, de 8, mas escutou um barulho estranho e resolveu ir à garagem. “Ouvi o meu filho pequeno [de 4 anos] chorar e vozes diferentes”.

Foi quando ela deu de cara com os bandidos: “Vi um dos criminosos com a arma apontada para a cabeça do meu marido e outra para a cabeça do meu filho”.

Segundo a vítima, a dupla mandou que todos ficassem no mesmo ambiente. “Um [assaltante] ficou no quarto segurando a porta e o outro ficou pela casa pegando as coisas”.

“O que ficou com a gente [no quarto] era muito violento. Meu filho ficou assustado e chorava muito O criminoso mandava ele ficar quieto, se não iria estourar a cabeça dele”.

Denúncia e prisão

A PM informou ao g1 ter sido acionada pelo 190. Diante da denúncia, uma equipe da Força Tática do 29° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI) foi deslocada ao bairro Agenor de Campos a tempo de encontrar os criminosos no local.

De acordo com a corporação, os assaltantes empreenderam fuga ao observarem as viaturas. Um dos bandidos tentou se esconder no telhado de uma casa de veraneio, mas foi encontrado e preso.

A PM informou ter encontrado com o assaltante cartões de banco, cadeados e as chaves das vítimas. O simulacro [arma de brinquedo] abandonado na casa também foi recolhido pelos policiais.

O criminoso foi encaminhado para a delegacia de Mongaguá, onde o caso foi registrado. Apesar de terem feito buscas pela área do crime, a PM informou não ter encontrado o outro bandido.

