Assaltantes invadem banco em Criciúma e fazem reféns; dupla é presa

Criminosos chegaram ao banco por volta das 8h desta sexta-feira, conforme informações preliminares. Polícia cercou banco em assalto em Criciúma

Eduardo Madeira/Rádio Cidade em Dia

Uma agência bancária do Sicredi em Criciúma, no Sul catarinense, foi invadida por assaltantes no início da manhã desta sexta-feira (10). Os criminosos fizeram clientes e funcionários reféns, segundo o tenente-coronel Mário Luiz Silva, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar.

“Constatou-se que se tratava de dois marginais armados com arma longa e uma pistola, adentraram no local e fizeram reféns clientes e funcionários”, relatou o comandante.

O local foi cercado pela polícia e a dupla armada se rendeu logo após as 10h, informou a Polícia Militar. Ambos foram presos. Não houve feridos.

O veículo que seria usado para a fuga pela quadrilha também foi apreendido a poucos metros da agência.

A agência fica bairro 4ª Linha, numa área afastada do Centro e em uma das rodovias que liga a região central à BR-101.

Mega-assalto

Há pouco mais de dois anos o município foi alvo de um mega-assalto. Na ocasião, uma quadrilha com mais de 30 pessoas sitiou a cidade.

O grupo fortemente armado invadiu a tesouraria regional de um banco, provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, usou reféns como escudos e atirou várias vezes.

A polícia encontrou 10 carros utilizados pelos criminosos. Os veículos estavam em um milharal em Nova Veneza, cidade vizinha, e eram de “alta potência e grande valor comercial”, segundo o delegado Vitor Bianco.

