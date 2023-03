Assaltantes invadem casa, roubam eletrônicos e fogem no carro da família na zona Oeste de Boa Vista

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Doutor Silvio Botelho. Dupla ainda não foi localizada pela Polícia Militar. Caso foi registrado no 4º Distrito Policial, que funciona no prédio do 3º DP.

Dois assaltantes invadiram uma casa e roubaram celulares, TVs e o carro de uma família na madrugada desta quarta-feira (29) no bairro Doutor Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento quando encontraram uma das vítimas, uma jovem de 23 anos, saindo da residência em estado de choque e pânico.

Aos policiais, a vítima relatou que ela e sua mãe, de 40 anos, estavam dormindo quando ouviram um barulho na porta. Na ocasião, ela decidiu verificar a origem e se deparou com os dois homens dentro da casa.

Os assaltantes usavam facas e estavam com os rostos cobertos. A dupla roubou dois celulares, duas TVs e alguns equipamentos de trabalho das vítimas. Em seguida, eles fugiram no carro da família.

A PM realizou buscas na região para localizar os suspeitos, mas eles ainda não foram encontrados. O caso foi registrado no 4° Distrito Policial.

