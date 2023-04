Assaltantes invadem shopping de Bragança Paulista e roubam mais de 100 celulares

Três criminosos foram presos durante a noite da última sexta-feira (31); ninguém ficou ferido no assalto. Celulares e armas apreendidas após roubo em Bragança Paulista

Três homens roubaram 116 celulares e outros produtos de uma loja de um shopping de Bragança Paulista (SP) na noite da última sexta-feira (31). Os assaltantes renderam os funcionários, fizeram o roubo na loja e fugiram logo depois. Ninguém ficou ferido e, durante a noite, os três foram presos em Extrema (MG). Junto com o trio, foram apreendidos uma bolsa com os celulares e as armas utilizadas no assalto.

De acordo com a Polícia Civil, os homens chegaram em um carro vermelho ao Bragança Garden Shopping e foram direto à loja de venda de celulares. Após renderem os funcionários, roubaram 116 celulares, diversos fones de ouvido, dois relógios smartwatch e um notebook. Eles fugiram logo depois por uma saída pela praça de alimentação.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o primeiro atendimento. Segundo a PM, o veículo vermelho foi abandonado próximo ao shopping pelos assaltantes. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro tinha sido roubado em São Paulo.

Em Extrema, Polícia Militar prende assaltantes de shopping de Bragança Paulista

A fuga foi pela rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, que liga Bragança Paulista a Itatiba. A delegacia seccional informou que policiais da DIG foram ao local e uma força-tarefa, em parceria com PM e GCM, foi montada pra tentar encontrar os criminosos.

Por volta das 22h30, a Polícia Militar de Extrema foi acionada e, após ter informações de que os criminosos poderiam estar em um carro branco estacionado em uma travessa, realizaram o cerco e fizeram as prisões. Com eles, foram encontrados os celulares e as armas. Eles foram conduzidos ao DP de Pouso Alegre.

Segundo a polícia, a informação inicial é que as câmeras de monitoramento do shopping não estariam funcionando.

Por meio de nota, o Bragança Garden Shopping lamentou o ocorrido na noite dessa sexta-feira (31). O shopping diz ter acionado as autoridades competentes e e ter prestado o apoio necessário ao lojista e e funcionários. Disse que mantém um sistema de monitoramento por câmeras e vigilância constante de profissionais. Por fim, afirmou que está à disposição para colaborar com as investigações.

