Assaltantes puxam correntes de pescoço de mulher e empurram idoso em frente a clínica de repouso no litoral de SP; VÍDEO

Mulher e o pai dela chegavam em clínica para visitar a mãe internada quando foram assaltados em São Vicente, no litoral de São Paulo. Assaltantes puxam ‘bruscamente’ correntes no pescoço de mulher e empurram idoso

Uma mulher de 47 anos e um idoso de 84 foram assaltados em frente a uma clínica de repouso em São Vicente, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, três criminosos se aproximaram das vítimas e puxaram violentamente duas correntes de ouro que estavam no pescoço da mulher, além de empurrarem o idoso. Após o crime, eles fugiram.

O crime aconteceu na Rua Amador Bueno da Ribeira, no Centro, por volta das 15h deste sábado (11). A vítima é analista financeira e contou foi até a clínica, acompanhada do pai, para visitar a mãe que está internada por conta de problemas psicológicos.

Assim ela e o pai chegaram em frente a clínica, três criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. “Chegaram falando: ‘dá a corrente, dá a corrente’. Eu automaticamente coloquei a mão na corrente para tirar, mas o rapaz puxou bruscamente”, contou a mulher.

Em imagens obtidas pelo g1, é possível ver a ação dos assaltantes que, além de roubarem a joia do pescoço da mulher, também empurram o idoso. “Um foi para cima do pai e empurrou. Fiquei apavorada e fui segurar o meu pai, porque fiquei com medo dele cair e bater a cabeça. Ele estava bem próximo do meio-fio”.

De acordo com a analista financeira, após o roubo, os criminosos fugiram em direção a estação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Ela afirma que chegou a registrar um boletim de ocorrência eletrônico, porém, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do trio.

“Sentimento de medo e revolta pela insegurança. Vou toda semana visitar a minha mãe. A gente não tem nem a liberdade de visitar um ente. É muito triste. A gente não pode deixar de visitar a minha mãe, mas fica esse medo de sair de casa. Os criminosos estão soltos e a gente fica preso”, disse.

Para ela, as autoridades precisam dar mais atenção aos casos. “Sei que em todo lugar tem violência, mas as pessoas precisam de sossego para visitar seus entes. Porque é difícil ter que deixar os pais e avós na clínica e ainda passar por isso, é muito triste”, desabafou.

