assaltantes-rendem-caminhoneiro-em-porto-ferreira-e-roubam-carga-de-cigarros-avaliada-em-r$-850-mil

Crime aconteceu na Rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215) na quinta-feira (26). Vítima foi solta próximo a Santa Cruz da Esperança (SP), na região de Ribeirão Preto. Assaltantes roubam carga de cigarros avaliada em R$ 850 mil em Porto Ferreira (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Um caminhoneiro foi rendido em Porto Ferreira (SP) por assaltantes que roubaram uma carga de cigarros avaliada em R$ 850 mil. O crime aconteceu na quinta-feira (26) e ninguém foi preso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Polícia Militar, o assalto aconteceu na Rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215). O caminhão foi encontrado abandonado no Parque Estadual de Porto Ferreira.

O caminhoneiro relatou aos policiais que dirigia pela rodovia quando foi surpreendido por uma Saveiro branca, que o ultrapassou e o “segurou na rodovia”. Uma van cinza chumbo pareou com o caminhão e alguns suspeitos apontaram armas de cano longo, obrigando o motorista a parar.

Um dos assaltantes desceu da Saveiro, entrou na cabine do caminhão e obrigou o motorista a entrar em um canavial, onde os suspeitos descarregaram a carga de cigarros.

O caminhoneiro contou à PM que foi colocado na van e solto próximo à cidade de Santa Cruz da Esperança (SP), na região de Ribeirão Preto, distante 93 km de Porto Ferreira.

A Polícia Técnico-Cientifica foi ao local para o trabalho de perícia. A ocorrência foi registrada pela PM de Porto Ferreira.

Assaltantes roubam carga de cigarros avaliada em R$ 850 mil em Porto Ferreira (SP)

Polícia Militar/Divulgação

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano