Assaltantes revistam e roubam idoso que chegava em casa de mercado no litoral de SP; VÍDEO

Um idoso teve a chave de casa roubada após ser surpreendido por três criminosos quando chegava no condomínio onde mora, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 mostram a vítima subindo a calçada de um prédio residencial e sendo abordada pelo trio (veja o vídeo acima).

O crime aconteceu no bairro Enseada, na sexta-feira (3). Câmeras de segurança instaladas na entrada do edifício flagraram toda a ação dos assaltantes, que durou menos de 20 segundos.

Nas imagens, é possível ver o idoso subindo as escadas que dão acesso à portaria. Um assaltante usando boné branco sobe correndo em seguida e começa a revistar a vítima, colocando as mãos dentro dos bolsos da bermuda do homem.

Na sequência, outro criminoso se aproxima e também revista o idoso. O terceiro comparsa aguarda sentado na bicicleta em frente ao prédio. Os assaltantes fogem e a vítima permanece parada, sem reação.

Uma funcionária do condomínio relatou à reportagem que o idoso conseguiu entrar em casa com uma chave reserva. Ela acrescentou que o morador não quis registrar um boletim de ocorrência, porém o síndico teria solicitado às autoridades policiais que o patrulhamento fosse reforçado no local. “Neste momento, eles [os policiais] estão passando direto, vamos ver se vai continuar”, relatou.

Um vizinho, que não quis ser identificado, também conversou com o g1. Ele disse que os moradores precisam de mais segurança. “É um bairro historicamente perigoso, apesar de ser de classe média alta. Nos últimos meses, tem acontecido muito roubo, latrocínio e furto”, afirmou.

A Prefeitura de Guarujá informou, por meio de nota, que a Guarda Civil Municipal (GCM) intensificou o patrulhamento ostensivo preventivo e as patrulhas de área. A administração municipal acrescentou que as equipes em motos, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), dedicam atenção especial à região do bairro Enseada.

“Todavia, ‘ocorrências de oportunidade’ podem acontecer. A GCM reforça que conta com a participação da população e comerciantes, fazendo denúncias e colaborando com o envio de imagens, otimizando assim, as ações”, ressaltou.

