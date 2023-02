Assalto a loja de celulares em prédio comercial termina em latrocínio no litoral de SP

Caso aconteceu na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos (SP), na tarde desta quarta-feira (1). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida ao serem baleadas durante assalto em prédio comercial em Santos (SP)

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Uma pessoa morreu e outra foi baleada na perna durante um assalto a uma loja de celulares em um prédio comercial em Santos, no litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (1). O crime aconteceu na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro Encruzilhada.

A PM informou ao g1 ter sido acionada para atender a ocorrência por volta das 16h30 e, conforme apurado pela reportagem, os baleados são donos do comércio. O que morreu no local levou ao menos um tiro no abdômen, enquanto o outro foi socorrido ao Hospital Santa Casa.

A loja assaltada fica no 10º andar do prédio comercial, que foi interditado. De acordo com um funcionário do edifício, que não quis se identificar, os criminosos chegaram de boné e máscara e apresentaram documentos falsos para ter acesso às lojas.

À Reportagem a PM informou que a ocorrência está em andamento e, portanto, não soube informar o que teria sido roubado pelos criminosos, que escaparam do edifício e fugiram sentido à Rua Silva Jardim.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Hospital Santa Casa e Prefeitura de Santos, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

