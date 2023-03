Assassino em série conhecido como ‘Pedrinho Matador’ é morto na Grande SP, diz PM

Segundo a Polícia Militar, por volta das 10h deste domingo, dois homens passaram atirando de dentro de um carro na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande. Pedrinho Matador em entrevista a podcast

O assassino em série conhecido como Pedrinho Matador foi assassinado na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, já havia sido condenado por dezenas de assassinatos.

Segundo a polícia, Pedrinho Matador foi encontrado por volta das 10h no bairro Ponte Grande. De acordo com a tia do assassino em série, ele estava na calçada com uma criança de colo, quando um carro preto passou atirando. A criança não foi atingida.

Em seguida, a PM foi acionada para a ocorrência e soube que o carro preto tinha sido abandonado. Os policiais iniciaram as buscas desse veículo, que foi encontrado posteriormente. Ainda segundo a PM, quem atirou em Pedrinho trocou de carro e deu sequência à fuga em um veículo branco.

Homem conhecido como ‘Pedrinho Matador’ é assassinado na Grande SP

Pedrinho Matador já estava morto quando a polícia chegou ao local. A perícia concluiu os trabalhos e o corpo foi retirado do local. Neste momento, policiais militares estão no local onde o carro utilizado no crime foi abandonado. Ninguém foi preso.

‘Pedrinho Matador’ foi morto a tiros na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) disse que a Polícia Civil investiga o homicídio de um homem, de 68 anos, na manhã deste domingo (05) em Mogi das Cruzes.

PMs foram chamados para atender a ocorrência na rua José Rodrigues da Costa. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e os suspeitos fugiram logo após o crime.

A SSP informou ainda que o caso está sendo registrado como homicídio qualificado e localização/ apreensão de veículo na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.

Histórico de crimes

A primeira vítima de Pedrinho Matador foi o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada no Sul de Minas Gerais, após seu pai ser demitido da prefeitura, segundo ele, “sem direito a nada”.

Fantástico: Pedrinho Matador (1996)

O assassino de sua mulher foi o segundo homicídio praticado por Pedrinho: “Estou fazendo um bem para a sociedade, limpando o mundo de covardes”, disse ele, que é a favor da pena de morte.

Em 1996, em entrevista exclusiva exibida no Fantástico, três anos antes de ser libertado e confessar que iria continuar a matar quando saísse da prisão, Pedrinho disse que matava por prazer e vingança.

