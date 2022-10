Assegno unico: aumenta l’importo. Fino a 1500 euro al mese a famiglia anche senza Isee. Come averlo

L’assegno unico diventa sempre più ricco. Come era già stato annunciato durante la campagna elettorale di Giorgia Meloni, il reddito di cittadinanza subirà delle modifiche e la quota dell’importo tenderà a diminuire. Lo stesso destino però non tocca all’assegno unico, che vedrà un’ulteriore crescita nel 2023. Le famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose, potranno quindi tirare un sospiro di sollievo. Dunque, dal 2023 i sussidi economici saranno sempre di più dalla parte delle famiglie. Vediamo quali saranno i cambiamenti in vista.

L’Italia, così come molti paesi europei, stanno soffrendo negli ultimi mesi una forte crisi economica. Al rincaro dei prezzi di gas, carburante, elettricità si è aggiunto un generale rincaro del costo della vita. Solo considerando le bollette, il loro costo è aumentato del 60%. Qualsiasi cosa, anche sui banchi del supermercato, ha visto il suo prezzo aumentare poco a poco. A risentirne maggiormente sono, senza dubbio, le famiglie numerose e con figli a carico. Per molte di queste, arrivare a fine mese è diventata un’impresa faticosa. Ecco allora che l’assegno unico proverà a risollevare le cose.

Con il governo Draghi è stato introdotto l’assegno unico universale, accolto a braccia aperte da milioni di famiglie italiane. Si tratta di un sussidio economico elargito ogni mese in base al numero di figli a carico e in base all’ISEE. Un vantaggio però, considerato da molti come troppo basso. Altri hanno sostenuto che andasse elargito anche a coloro che non possiedono ISEE. Di base, già l’assegno istituito da Draghi prevede che alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori spettano 30 euro in più. Per quelle la cui mamma è minorenne invece, spettano 20 euro in più.

Nel 2023 però le cose cambieranno. Giorgia Meloni aveva già preannunciato che ci sarebbero stati cambi rispetto al reddito di cittadinanza. Sicuramente verrà ridotto il suo importo. Alcuni parlano addirittura di un’abolizione totale. È quasi più probabile la prima ipotesi. In entrambi i casi però, i soldi sottratti al reddito verranno invece dirottati verso l’assegno unico. Già a partire dalla soglia ISEE più bassa, l’importo aumenterà del 50%. Una famiglia con 5 figli a carico, arriverà addirittura a prendere 1500 euro al mese. Parliamo di un vero e proprio stipendio. Ecco quindi che dal 2023 i sussidi economici saranno sempre di più dalla parte delle famiglie. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Assegno unico: aumenta l’importo. Fino a 1500 euro al mese a famiglia anche senza Isee. Come averlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

