g1 transmitiu entrevista do repórter Jonas Campos com o embaixador do Lixo Zero POA, John Wurdig. Assista ao JA Repórter g1 transmitiu entrevista do repórter Jonas Campos com o embaixador do Lixo Zero POA, John Wurdig. Jornal do Almoço desta quinta-feira (23) falou sobre a grande quantidade de lixo encontrada no Rio Gravataí, em Cachoeirinha. . Repórter Jonas Campos mostrou o descarte irregular de lixo, como funciona a coleta, o início dos trabalhos de retirada do lixo e como o problema deve ser enfrentado.

