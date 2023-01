assistente-administrativo,-frentista-e-mais:-sine-em-rr-oferta-157-vagas-de-emprego-nesta-quarta-feira-(25)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. empresa de contabilidade

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 157 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta quarta-feira (25).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizada na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Açougueiro I. Requisitos: experiência informal, experiência na área e ensino médio completo. – 10 vagas;

Açougueiro II. Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas;

Assistente administrativo. Requisitos: experiência informal, ter facilidade para lidar com números, boa comunicação verbal e escrita, conhecimento intermediário em informática em especial Excel e Word, organização e senso de responsabilidade e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar financeiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, vaga preferencialmente ao sexo feminino, facilidade em aprender a trabalhar com sistema, rotinas de bancos, pagamentos, conhecimento com notas fiscais , seja ágil , organizada e ensino médio completo (diferencial: tenha curso superior nas áreas afins – administração, contabilidade ou economia). – 1 vaga;

Borracheiro auxiliar. Requisitos: experiência informal, ter experiência como borracheiro de veículos pesados, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Caseiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira , seja casado (sem filhos), disponibilidade para morar , fazer serviços gerais com experiência motoserra, roçadeira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Chefe de departamento de pessoal. Requisitos: experiência comprovada na carteira, estar atualizado com a legislação e superior em áreas a fins. – 1 vaga;

Empregada doméstica I. Requisitos: experiência informal, passar, cozinhar, limpar e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Empregada doméstica II. Requisitos: experiência informal, fazer limpeza, cozinhar, lavar roupas e ensino médio completo. – 1 vaga;

Empregada doméstica III. Requisitos: experiência comprovada na carteira, limpeza, lavar, passar e ensino médio completo. – 1 vaga;

Estoquista. Requisitos: experiência informal, experiência na área de estoque de linha pesadas, informática básica (sistema básica da empresa), tenha CNH, pontualidade, proativo e ensino médio completo. – 1 vaga;

Frentista. Requisitos: experiência informal como chefe de pista, conhecimento em informática, experiência como gerente e liderança de equipe, ensino médio completo. – 1 vaga;

Instalador. Requisitos: experiência informal, experiência em fazer instalação de antenas parabólicas/sky, tenha CNH AB e ensino médio completo. – 1 vaga;

Instalador de tubulações de gás. Requisitos: experiência informal, preferencialmente com formação técnica. (mecânica, eletrotécnica ou correlatas), pacote office intermediário, máquinas rotativas/compressores/bombas, desejável noções de processo de separação de gases do ar e/ou enchimento de cilindros/carretas de h2, vivência em produção e otimização de processos industriais e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mecânico de automóvel. Requisitos: experiência comprovada na carteira, noções de informática geral, conhecimento em mecânica automotiva, disponibilidade de horário, CNH categoria B e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas pesadas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas agrícolas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em mecânica agrícola, noções de informática, disponibilidade de horário, CNH B, ensino médio completo. – 1 vaga;

Motorista de ônibus. Requisitos: experiência comprovada na carteira, atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa. O motorista tem como atribuições: vistoriar o veículo, detectar falhas e zelar pela conservação do veículo, disponibilidade para trabalhar os finais de semana e ensino médio completo. – 1 vaga;

Office-boy. Requisitos: experiência comprovada na carteira, comunicativo, comprometido, proativo, ensino médio completo. – 1 vaga

Operador de caixa I. Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 15 vagas

Operador de caixa II. Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 10 vagas;

Operador de empilhadeira. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, seja responsável e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Pintor. Requisitos: experiência comprovada na carteira, preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios, executar tarefas com nível de complexidade de cargo, seja pontual , responsável , disposto a desenvolve as atividades ao cargo. – 2 vagas

Piscineiro. Requisitos: sem experiência, possuir CNH A, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Salgadeiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, documentação em dia e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Serralheiro. Requisitos: experiência na informal, ter experiência na construção civil, ter flexibilidade, comprometimento, boa comunicação, trabalho em equipe e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Servente de obras. Requisitos: experiência comprovada na carteira, pessoa pontual, que saiba trabalhar em equipe, prepara para aglomerantes, tais como cimento e concreto, escavação de valas ou fossas, instalações de revestimento, aplicações de rejunte, manutenção no canteiro de obra, reparo de defeitos em maquinário e ensino médio completo. – 3 vagas

Supervisor administrativo. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na função, conhecimento no sistema rm módulo educacional e backoffice, disponibilidade de horário e ensino superior (em áreas relacionadas á função). – 1 vaga;

Técnico em segurança do trabalho. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento básico em e-social e sst, organização e senso de responsabilidade, tenha CNH e ensino superior em técnico em segurança do trabalho. – 1 vaga;

Vendedor pracista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, ter transporte próprio, CNH e ensino médio completo. – 1 vaga;

Açougueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas;

Auxiliar de estoque (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência na carteira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de limpeza I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino fundamental completo. 10 vagas

Auxiliar de limpeza II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, pró – ativo , pontual , tenha transporte próprio e ensino médio completo. – 1 vaga;

Estoquista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência e ensino médio completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, disponibilidade de horário , laudo médico atualizado e ensino médio completo. – 4 vagas;

Repositor – em supermercados I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 15 vagas

Repositor – em supermercados II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas

