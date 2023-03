Associação das entidades de Caxias do Sul busca área para rodeios

Entidade reúne 37 CTGs e já recebeu os primeiros recursos para auxiliar entidades. Reunião da associação em Caxias do Sul

A Associação das Entidades Tradicionalistas de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, acaba de formalizar sua criação através de cadastro de CNPJ na Receita Federal e registro de estatuto social. Assim, está apta a receber verbas dos governos municipal, estadual e federal.

A entidade foi criada como alternativa à 25ª Região Tradicionalista que, sem acesso a recursos públicos por causa da dívidas, sequer possui conta em banco.

Na segunda-feira (27), integrantes da entidade participaram de reunião com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico (PSDB), e o deputado estadual Neri, O Carteiro (PSDB). Ao chefe do Executivo, eles solicitaram ajuda para criar um espaço onde possam ser realizados os eventos campeiros, uma vez que os pavilhões da Festa da Uva, tradicional local de rodeios, tem alto custo de locação.

O prefeito Didomênico disse que está sendo negociada a compra de uma área de terra para a construção do parque rural em Caxias do Sul.

“Nós já estamos na fase de nomeação da comissão que irá conduzir esse processo e logo estaremos adquirindo a área, que deverá ter no mínimo de 15 hectares. Lá poderão ocorrer os torneios de laço, provas de cavalo crioulo, feiras e outros eventos do meio”, declarou.

Durante o encontro, o deputado Neri anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para as entidades filiadas à associação, bem como de assessoria para criação de projetos via leis de incentivo e questões jurídicas ligadas à gestão.

“Essa reunião foi um marco nos trabalhos da associação que, em menos de três meses de trabalho, já está instituída, com CNPJ, e ainda beneficiada com os primeiros recursos”, diz o patrão do CTG Rincão da Lealdade, Anderson Oliveira, que iniciou esse movimento junto com Dalnei Quadros, patrão do CTG Sinuelo do Pampa.

Segundo Fernando Bonotto, presidente da associação, que já conta com 37 CTGs filiados, a ideia de formar a entidade tem como objetivo auxiliar os CTGs na realização de projetos culturais, eventos e na divulgação de forma mais efetiva do trabalho realizado dentro dos galpões.

”Nós estamos aqui para agregar e ajudar as nossas entidades, não estamos contra o que já existe, mas entendemos que os nossos CTGs e as pessoas que fazem a cultura gaúcha merecem ser valorizados e representados”, defende Bonotto.

