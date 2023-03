Associação de supermercados cobra esclarecimentos de Aurora, Garibaldi e Salton após caso de trabalho escravo

Depoimentos ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) expuseram situação a que grupo vindo da Bahia para trabalhar em vinícolas era submetido. Homens foram contratados para trabalhar na safra da uva e contaram terem sofrido agressões com choques elétricos, spray de pimenta e terem sido submetidos a cárcere privado e agiotagem. Trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves

Reprodução/RBS TV

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou uma nota, na sexta-feira (3), em que cobra esclarecimentos de três vinícolas da Serra do Rio Grande do Sul sobre o uso de mão de obra análoga à escravidão durante a colheita da uva, exige providências e adoção de medidas a respeito.

“Imediatamente à ciência do tema, [a Abras] solicitou às vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi esclarecimentos e quais providências e medidas adotaram junto a seus fornecedores para cumprir a legislação trabalhista vigente e combater a violação dos direitos humanos e laborais destes colaboradores”, diz um trecho da nota.

De acordo com a Abras, as vinícolas “assumiram o compromisso de cumprir a legislação trabalhista vigente e proibir qualquer tipo de violação aos dispositivos legais”. Além disso, a Abras cobrou das três um cronograma de implementação das ações, com datas de início de cada iniciativa. A associação deve acompanhar o processo. Apesar disso, nenhuma restrição comercial foi imposta às vinícolas.

Na última terça-feira (28), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) suspendeu a participação da Aurora, além da Cooperativa Garibaldi e Salton, de suas atividades.

A ApexBrasil é um serviço social autônomo vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que promove os produtos brasileiros no exterior.

Em nota à imprensa, a Cooperativa Garibaldi disse que “reforça seu compromisso de trabalhar para atender as ações propostas em conjunto com a Abras”.

Já a Vinícola Salton, também por meio de uma nota, afirma que “está em contato constante com a Abras e, conforme a empresa manifestou em sua carta aberta à sociedade brasileira, as sugestões propostas já estão em discussão interna e andamento”.

A Vinícola Aurora, também por nota, “reforça publicamente, mais uma vez, em adotar todas as medidas propostas. Como já divulgado, a empresa está trabalhando em um plano de ações e práticas robustas”.

LEIA MAIS:

‘Baiano bom é baiano morto’: a rotina de humilhações dos trabalhadores

Vinícola pede desculpas e diz estar envergonhada

ÁUDIO: ‘Trancou a gente no quarto, dizendo que ia matar’

Câmara de Caxias do Sul aceita pedido de cassação de vereador que discursou contra baianos

Trabalhadores ficaram em ginásio de Bento Gonçalves

Divulgação/MPT

Relembre o caso

O caso veio à tona em 22 de janeiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Uma operação realizada no mesmo dia resgatou 207 pessoas de um alojamento no bairro Borgo onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda para trabalhar na colheita da uva. A empresa oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. A maioria viajou da Bahia para o RS. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

O administrador da empresa, Pedro Augusto Oliveira de Santana, chegou a ser preso pela polícia, mas pagou fiança e foi solto. As vinícolas que faziam uso da mão de obra análoga à escravidão devem ser responsabilizadas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A maioria dos trabalhadores resgatados chegou à Bahia na última segunda-feira (27). Os demais optaram por permanecer no RS. Quase todos já receberam as verbas rescisórias a que tinham direito, em um valor que, somado, ultrapassou R$ 1 milhão.

Apesar disso, a empresa rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para pagamento de indenizações individuais aos 207 trabalhadores. Os representantes legais disseram não reconhecer o trabalho em condições semelhantes à escravidão.

A nota da ABRAS

“A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) vem manifestar o seu repúdio diante do conhecimento de notícias divulgadas sobre trabalhadores terceirizados em condições análogas à escravidão para colheita de uva na região de Bento Gonçalves/RS e informar que, imediatamente à ciência do tema, solicitou às vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi esclarecimentos e quais providências e medidas adotaram junto a seus fornecedores para cumprir a legislação trabalhista vigente e combater a violação dos direitos humanos e laborais destes colaboradores. As vinícolas assumiram o compromisso de cumprir a legislação trabalhista vigente e proibir qualquer tipo de violação aos dispositivos legais, além de promover práticas congruentes de governança e ações de análise e capacitação da cadeia produtiva da vitivinicultura, realizar due diligence para homologação e auditorias externas sobre práticas trabalhistas, ampliar a divulgação dos canais de denúncia e adotar medidas complementares. Foi solicitado pela ABRAS às vinícolas um célere cronograma de implementação de tais ações, com datas de início de cada iniciativa, que será acompanhado pela Associação ao mesmo tempo em que aguardará as futuras recomendações e exigências de entidades públicas, privadas e órgãos às empresas supracitadas. A ABRAS preza pelo cumprimento da legislação e pelas boas práticas nas relações de trabalho em todas as etapas da cadeia de abastecimento”.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi