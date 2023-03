Associação para cegos realiza evento para promover a inclusão e troca de experiências em Marília

Associação dos Deficientes Visuais de Marília (Adevimari) realiza almoço e café da tarde com mulheres com deficiência visual nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. A professora Maria Rosa Delmasso Rodrigues vai compartilhar suas experiências com cão-guia. Maria Rosa Delmasso Rodrigues conversa com outras mulheres com deficiência visual em Marília (SP)

A Associação dos Deficientes Visuais de Marília (Adevimari) realiza, nesta quarta-feira (8), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o evento “Dia Internacional das Mulheres”.

O objetivo do evento é promover a inclusão das mulheres com deficiência visual na sociedade, procurando estimular e desenvolver a sua plena independência nas diferentes atividades da vida. Os participantes devem chegar à sede até as 9h15. A entidade fica localizada na Avenida Sampaio Vidal, número 245, salas dois e três, no centro.

A professora Maria Rosa Delmasso Rodrigues vai compartilhar algumas experiências vividas com o seu cão-guia. A história de vida da mulher que foi diretora de escola por mais de uma década é marcada pela luta por independência e direitos.

Antes da roda de conversa, será servido um almoço e, posteriormente, haverá também um café da tarde. As mulheres poderão participar do preparo dos alimentos com a finalidade de estimular o trabalho em equipe e desenvolver as habilidades e a autoestima.

O projeto “Mulheres Desbravadoras” foi criado com o objetivo de dar oportunidade para mulheres com deficiência visual trocarem experiências, valorizando a vida e propiciando momentos de discussões sobre os problemas enfrentados.

Segundo a Adevimari, muitas mulheres cegas “estão vivendo em situações de isolamento social e de vulnerabilidade devido à falta de transporte que viabilize sua chegada até os atendimentos e a carência de implantação de outros programas de atendimentos que propiciem o seu pleno desenvolvimento”.

