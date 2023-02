Associação tem mutirão para recolhimento de currículos em Franca, SP; veja como participar

Ação vai de segunda-feira (6) a sexta-feira (10) presencialmente e online. São oferecidas mais de 30 vagas para as áreas de comércio, indústria, serviços, entre outros. ACIF abre mutirão de empregos nesta segunda-feira (6)

A Associação do Comércio e Indústria (Acif) de Franca (SP) faz um mutirão de recolhimento de currículos entre segunda-feira (6) e sexta-feira (10).

Ao todo, são mais de 30 vagas disponíveis em estabelecimentos associados à Acif para as áreas de comércio, indústria, serviços, entre outros. Confira as vagas disponíveis:

Mecânico

Analista contábil

Analista de departamento pessoal

Analista fiscal

Assistente comercial

Assistente de marketing

Atendente de manipulação

Auxiliar contábil

Auxiliar de compras

Auxiliar de e-commerce

Auxiliar de produção

Auxiliar fiscal e de departamento pessoal

Balconista de farmácia

Consultor de vendas

Divulgadora

Encarregado de marketing

Encarregado de crédito e cobrança

Executivo comercial rede

Estoquista

Motorista

Operador de máquina

Operador de call center

Operador de caixa

Social media

Vendedor externo

Vendedor interno

Como participar

O interessado em concorrer às vagas podem enviar o currículo na plataforma Acif Empregos, ou entregar pessoalmente na associação. Veja abaixo como se candidatar pelo site:

Clicar em “Cadastrar”;

Na página de cadastro, o candidato deve colocar o nome, e-mail e senha;

Preencher o formulário respondendo as perguntas que vão formar o currículo do candidato, como “Área Pretendida”, “Experiência Profissional” e “Escolaridade”;

Para finalizar o cadastro cliquei em “salvar”.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones 3711-1722 e 99639-6840. A Acif fica localizada na Rua Monsenhor Rosa, 1940, Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

