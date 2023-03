Associações se reúnem em audiência pública contra ação que reduz limite de ruídos em bares e restaurantes de Boa Vista

Audiência pública aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na Câmara Municipal. Associações se manifestam contra ação do Ministério Público de Roraima que torna lei inconstitucional. Audiência pública aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na Câmara Municipal.

Associações de bares, restaurantes e o setor artístico se reuniram em uma audiência pública contra uma ação do Ministério Público de Roraima (MPRR), que reduz o limite de ruídos no entorno de estabelecimentos de Boa Vista. A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na Câmara Municipal.

A Ação Direta de Institucionalidade (ADI) foi ajuizada em agosto de 2016 pelo MP. Nela, a procuradoria de Defesa do Meio Ambiente pedia a anulação da lei 1.237, aprovada pela Câmara Municipal em 2010.

À época, o Ministério considerou a lei inconstitucional, pois regulamentava, indevidamente, o excesso de poluição sonora, com emissão de ruídos além dos limites técnicos permitidos.

De acordo com o texto aprovado em 2010 pela Casa Legislativa, o limite de decibéis permitidos para residência, indústria, comércio e locais de prestação de serviços era de até 55 das 19h às 22h em ambiente interno. No caso de ambientes fechados, o limite chegava a 70 decibéis.

Para medir os ruídos, o decibelímetro (medidor de decibéis verificador de pressão sonora) deve ser colocado à uma distância de sete metros do imóvel ou das instalações, segundo a lei.

A Ação de Institucionalidade foi ajuizada no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi julgada pelo tribunal do pleno em 2018.

Em nota enviada ao g1, o Ministério informou que a ação foi ingressada uma vez que a lei permitia níveis maiores de emissão de ruídos que os previstos nas normas gerais fixadas pela União, balizadas por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Confira a nota na íntegra abaixo)

“Explica que, até o presente momento, não expediu Recomendação alguma aos bares e restaurantes a respeito dos níveis de decibéis, porém, a intenção do Órgão Ministerial é que as normas legais relativas ao tema sejam aplicadas, reiterando que a motivação da Ação inicial foi a preservação e zelo com a saúde da população”, ressaltou o órgão.

Profissionais da Associação Trabalhores da Gastronomia durante audiência, em Boa Vista.

Desde então, as associações se manifestam contra a ação. Elas afirmaram que isso afeta pessoas ligadas aos bares e restaurantes, como os donos de casas de show, músicos, cozinheiros, garçons, entre outros.

“Toda uma cadeia é afetada por isso, não só os músicos ou os donos de casas de show. Mas, também a mulher que tem um salão de beleza, o supermercado que vai ser visitado por donos de estabelecimentos e que vão comprar coisas para vender aos seus clientes, os motoristas de aplicativo que vão levar as pessoas [aos estabelecimentos], os nossos técnicos de sonorização e o segurança. São várias pessoas”, explica Gabriel Carreiro, diretor da Associação de Músicos de Roraima.

Por conta disso, as associações se reuniram com os vereadores de Boa Vista nesta quinta-feira. Durante a audiência pública, representantes argumentaram que os agentes de fiscalização não realizam a medição sonora nos estabelecimentos e que as abordagens são “truculentas”.

Representantes e profissionais que atuam nos bares, restaurantes e no setor artístico de Boa Vista.

De acordo com o vereador de Boa Vista Vavá do Thianguá (PSD), a Casa Legislativa deve montar uma comissão para apresentar novas regras e uma regulamentação da lei nas próximas semanas.

“A nossa missão aqui é escutar as pessoas que sofrem com isso e estão sendo prejudicadas. Nós já conversamos e vamos propor um novo projeto para que a gente possa realmente dar condições para essas pessoas levarem o pão, o alimento para suas casas”, disse o vereador.

Ao todo, 16 parlamentares participaram da audiência pública. Além deles, representantes da Ordem Estadual de Ministros Evangélicos de Roraima, da Polícia Militar, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da secretária municipal de Meio Ambiente também estiveram presentes.

Nota do MPRR

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) esclarece que, em 2016 ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Municipal nº 1.237, vez que a mesma permitia níveis maiores de emissão de ruídos que os previstos nas normas gerais fixadas pela União, balizadas por resolução do CONAMA e da ABNT.

Em 2018 o Pleno do Tribunal de Justiça julgou procedente a A.D.I do MPRR. Após Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão e confirmou que a Lei Municipal é inconstitucional.

O Ministério Público de Roraima também explica que, até o presente momento, não expediu Recomendação alguma aos bares e restaurantes a respeito dos níveis de decibéis, porém, a intenção do Órgão Ministerial é que as normas legais relativas ao tema sejam aplicadas, reiterando que a motivação da Ação inicial foi a preservação e zelo com a saúde da população.

