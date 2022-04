assovetro:-sale-la-produzione-di-bottiglie,-previsti-cinque-nuovi-forni

Nonostante il caro energia, la crisi delle materie prime e gli impatti della guerra in Ucraina, a due anni dall’inizio della pandemia, l’industria dei contenitori in vetro rivela numeri positivi.

Secondo un’anticipazione del Rapporto di Sostenibilità di Assovetro, infatti, tra il 2020 e il 2024, l’industria vede un aumento della produzione di bottiglie del 6% nei primi 9 mesi del 2021 rispetto all’anno precedente e progetta la costruzione di 5 nuovi forni.

Più in generale si prevede un trend in crescita, con 500 nuovi posti di lavoro, un aumento della produzione di 500 mila tonnellate di packaging in vetro l’anno e investimenti di 250 milioni di euro l’anno in impianti e macchinari per difendere la sua leadership in Europa con il 21,3% di valore di produzione.

In chiaro miglioramento appaiono anche le performance ambientali e sociali, con le emissioni di CO2 per tonnellata di vetro fuso in costante diminuzione: tra il 2016 e il 2020 risultano calate del 6,2% e del 50% negli ultimi 40 anni.

Il tasso di riciclo ha invece raggiunto il 78,6% e l’efficienza dell’utilizzo delle risorse risulta particolarmente elevata.

“Il settore, seppur sottoposto a fortissime pressioni a causa del rincaro delle materie prime, dei trasporti e dell’energia – dichiara il presidente della sezione vetro cavo di Assovetro, Marco Ravasi – è impegnato a garantire bottiglie e vasetti ai produttori delle eccellenze agroalimentari italiane e, per questo, abbiamo confermato investimenti nell’ampliamento di capacità produttiva e nella progettazione di nuovi forni”. Si stima che il primo forno potrebbe essere pronto a giugno e altri due all’inizio del prossimo anno.

