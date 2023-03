De acordo com a Caern, a expectativa é que o abastecimento seja retomado nas duas cidades nesta terça (7). Assú e Afonso Bezerra têm abastecimento de água suspenso

As cidades de Assú e Afonso Bezerra estão com o abastecimento de água suspenso nesta segunda-feira (6). De acordo com a Caern, a expectativa é que o abastecimento seja retomado nas duas cidades nesta terça (7).

Assú

Em Assú, o abastecimento foi suspenso nesta segunda (6) após um vazamento na tubulação que abastece a cidade. Técnicos da Caern trabalham no local e a previsão é que o serviço seja concluído no final da manhã da terça-feira (7), quando o sistema será religado. Após religar, são necessárias 48 horas para normalização do envio de água, para todos os bairros da cidade.

Afonso Bezerra

Já em Afonso Bezerra o abastecimento foi suspenso após o conjunto motobomba apresentar defeito no sábado (4). A previsão é concluir serviço às 20h, de terça-feira (7), quando o sistema será religado. Após religar são necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento

