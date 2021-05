Le tensioni tra Paolo Bonolis e Barbara D’Urso sono alle stelle e il conduttore romano non si è risparmiato dal prendere in giro la collega, nel corso di Avanti un Altro Pure di Sera. Non solo le ha rubato la prima serata festiva, per quanto critica velatamente anche il suo modo di fare televisione. Per Barbarita è decisamente un anno difficile. E’ riuscita a mettersi contro anche la vera regina di Mediaset, Maria De Filippi. I suoi ascolti non hanno sempre retto il confronto con i concorrenti Rai. Pomeriggio 5 viene spesso battuto da La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Domenica Live continua a resistere, ma non è stato lo stesso per Live-Non è la D’Urso, il cui share non ha assolutamente rispettato le aspettative della rete. Così, le registrazione sono terminate in anticipo e lo spazio è stato dato a Paolo Bonolis, col suo game show. Un duro colpo per Barbara D’Urso, anche perché il collega sta avendo molti successi, registrando sempre altissimi ascolti e gran consenso da parte dei telespettatori. Durante l’ultima puntata di Avanti un Altro Pure di Sera, poi, il presentatore l’ha ridicolizzata. Il suo nome non è stato fatto, ma i telespettatori hanno ben compreso il riferimento.

Tutto è accaduto quando la concorrente in gioco ha pescato la Bonas. La sfida era quella di indovinare un misterioso rumore con l’aiuto di tre indizi contenuti in una busta. In caso di risposta esatta, la quota in gioco sarebbe salita di 300 mila euro. E’ a quel punto che Paolo Bonolis deve mandare la pubblicità. Con la mano sul cuore e gli occhi puntati sulla telecamera: “Ora faccio la televisione come va fatta: quale rumore si celerà? Non perdete l’appuntamento con il disvelamento del mistero, tra poco, sempre con noi. E all’interno di questa busta tanti suggerimenti..”.

Subito i telespettatori hanno capito il riferimento alle famose buste choc di Barbara D’Urso, che sono state una vera e propria costante delle sue trasmissioni negli ultimi anni. Un ennesimo smacco per la presentatrice, che evidentemente si sta mettendo tutti contro. L’antipatia con Paolo Bonolis è comunque di vecchia data. Barbarita, al termine di Domenica Live, ‘dimentica’ spesso di annunciare Avanti un Altro Pure di Sera. Il suo atteggiamento non è passato inosservato e il famoso presentatore, sempre senza peli sulla lingua, non ha mancato di farlo notare, pur se con la sua ironia.

"Grazie Barbara per ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi". Non finisce qui. Anche quando la D'Urso ha recitato l'Eterno riposo insieme a Matteo Salvini, durante il lock down dello scorso anno, Paolo Bonolis ha detto la sua: "Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5". Ma l'egemonia della conduttrice sulla rete di Piersilvio Berlusconi sembra stia finendo. I rumors vogliono che l'anno prossimo il suo ruolo venga ridimensionato e che spazio sia lasciato ad altre donne, volti freschi e nuovi come quello di Elisa Isoardi, su cui la Mediaset sembra voler puntare.