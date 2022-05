Assurdo ad Amici, Maria De Filippi delusa per la finale. Ecco per chi faceva il tifo “Doveva vincere lui”. Non è Luigi

Amici di Maria De Filippi è arrivato al suo finale che è stato vinto da Luigi, ma probabilmente la presentatrice ha fatto il tifo per un altro cantante. La regina di Mediaset è diventata una vera e propria mecenate dei tempi moderni. Sono moltissimi i cantanti e ballerini famosi che nascono col il suo talent show. Nato tanti anni fa, alle sue prime edizioni i giovani e lo stesso show non venivano presi in considerazione dalle case discografiche e dalle compagnie di ballo. Per questo, molti nomi legati a quel periodo sono svaniti con il tempo. Anche se ultimamente abbiamo rivisto Dennis a Tale e quale show.

Stagione dopo stagione, passando da Saranno Famosi ad Amici, lo spettacolo è riuscito sempre più a coinvolgere i telespettatori e a ottenere più spazio in Mediaset e anche chi può dare una mano concreta ai giovani artisti ha cominciato a guardare il programma con interesse. Oggi sono coinvolte radio, produttori, artisti di alto livello, che osservano la nuova classe scelta dalla famosa preside per vedere se c’è qualcuno di interessante. Così Maria De Filippi è diventata la ‘madre’ di moltissimi personaggi famosi che tutt’oggi spopolano sui palchi dell’Italia e non solo, e conserva con loro un bellissimo rapporto.

E’ questo quello che traspare guardando le puntate di Amici. La presentatrice segue i ragazzi come una madre, un’amica, una psicologa, dando loro consigli e facendoli ragionare. Li accompagna nella crescita e in tutto quel vortice di profonde emozioni che è per loro partecipare allo show. Un compito importante e delicato che Maria De Filippi svolge naturalmente, facendo scoprire anche a noi telespettatori un inedito lato di lei. Ovviamente non tutti i rapporti sono uguali e c’è sempre quell’allievo speciale che riesce a conquistare maggiormente il cuore della nostra paladina.

Mentre l’anno scorso è stata proprio Giulia Stabile, la preferita di Maria De Filippi, a ottenere la coppa, quest’anno non è andata così. A vincere Amici è stato Luigi, ma la presentatrice ha come pupillo Albe. I due hanno sviluppato un meraviglioso rapporto. Day time dopo day time abbiamo visto il giovane cantante trattarla in maniera differente. L’ha presa in giro, a volte le ha risposto, non è mai stato imbarazzato davanti a lei, e i due ci hanno regalato botta e risposta molto divertenti. Come quando la presentatrice lo ha interrotto mentre lui si stava preparando da mangiare.

In quell’occasione Maria De Filippi fece notare quanto Albe la trattasse in maniera differente. Dopo aver fatto le solite chiacchiere da casetta, lei gli ha chiesto: ‘Stai cucinando?’. Il cantante le ha risposto senza peli sulla lingua: ‘Sì, ma mi tocca riscaldarla perché mi hai fatto parlare’, scatenando l’ilarità della conduttrice, che subito gli ha fatto notare: ‘Una persona normale non mi dice adesso mi tocca riscaldare perché mi hai fatto parlare’; Albe ‘Ma perché? Come devo trattarti? Per me sei una persona normale’.

E lei conclude: ‘Sì, ma una persona normale non me lo direbbe’. La donna è abituata a una sorta di riverenza nei suoi riguardi e questa spontaneità l’ha conquistata. Nonostante questo, ha affermato che la vittoria di Luigi ad Amici è assolutamente meritata per il percorso artistico fatto durante l’anno. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L'articolo Assurdo ad Amici, Maria De Filippi delusa per la finale. Ecco per chi faceva il tifo "Doveva vincere lui". Non è Luigi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.